Giorgio Armani si è spento ieri nel primo pomeriggio all’età di 91 anni. Era circondato dai suoi cari, tra cui Leo Dell’Orco, compagno degli ultimi anni, e la famiglia, nel suo appartamento di Milano, in via Borgonuovo, nel cuore della città.

Tutti speravano in un altro suo miracolo, soprattutto perché fino a pochi giorni prima aveva esaminato i look della sfilata celebrativa dei suoi 50 anni di carriera nel mondo della moda. L’evento si sarebbe dovuto svolgere il 28 settembre nel cortile d’onore di Palazzo Brera, proprio dietro casa sua. Era pronta anche la recente notizia dell’acquisto della Capannina, annunciata circa dieci giorni fa, un gesto carico di significato. Infatti, proprio lì, negli anni ’60, Armani aveva conosciuto Sergio Galeotti, che sarebbe poi diventato il suo compagno di vita e collaboratore professionale. L’acquisizione era stata definita come «un ritorno alle origini» e un atto affettuoso.

Giorgio Armani ci aveva sempre fatto credere che il tempo non avrebbe mai avuto il sopravvento su di lui. Qualche settimana prima del suo 91esimo compleanno, un’infezione polmonare lo aveva costretto a un ricovero ospedaliero, seguito da un periodo di convalescenza domestica. Per la prima volta in assoluto, non aveva presenziato alla sfilata della sua collezione estiva di giugno. L’anno precedente aveva avuto un problema di salute, risolto rapidamente, e aveva voluto salutare personalmente tutti gli ospiti alla fine degli eventi di moda, appena uscito dall’ospedale. Nel giugno scorso invece decise di non partecipare alla sfilata, ma rassicurò tutti affermando che stava bene.

Le settimane successive furono tranquille e serene: festeggiò il compleanno con una valanga di auguri da ogni parte del mondo, non solo dal settore della moda, continuò il suo lavoro amato sulla creazione di capi unici, e prese la decisione significativa di acquistare la Capannina, simbolo di un passato importante e di un legame affettivo profondo.

Un percorso tra genio e rigore

Giorgio Armani non è stato soltanto un grande stilista: è stato colui che ha ridefinito la moda moderna con la sua visione rivoluzionaria, combinando estrema creatività e disciplina. È stato proprio lui a coniare il termine «stilista», distinguendosi da couturier e sarti tradizionali. Siccamente dichiarava:

Giorgio Armani ha detto:

«Non sono né un couturier, né un sarto. Sono uno che crea uno stile.»

Questa affermazione sintetizza la sua capacità di andare oltre i confini tradizionali dell’alta moda, inventando un’eleganza sobria, raffinata e accessibile, che ha rivoluzionato il modo di vestire in tutto il mondo.

Il legame con Sergio Galeotti e la storia della Capannina

Il rapporto con Sergio Galeotti ha avuto un ruolo fondamentale nella vita personale e professionale di Armani. Galeotti, suo compagno e socio negli affari, fu un punto di riferimento imprescindibile per lo stilista fin dagli anni Sessanta. Il legame con la Capannina rappresenta anche un omaggio a quegli anni d’inizio, quando la compagnia e l’ispirazione per il futuro si costruirono proprio in quel locale.

Acquistare quel luogo iconico è stato per Armani un gesto che ha unito passato e futuro, un segno tangibile del suo radicamento nelle proprie origini e della volontà di tramandare quel patrimonio di ricordi e di valori umani e creativi.

Un’eredità destinata a durare

L’impatto di Giorgio Armani sulla moda contemporanea è stato enorme e si riflette nell’eredità che lascia a Milano e al mondo intero. La sua visione ha influenzato stilisti e tendenze, introducendo un nuovo concetto di eleganza che ha celebrato la semplicità e lo stile senza tempo. È stato artefice di un marchio che è diventato sinonimo di lusso e innovazione, mantenendo sempre un legame forte con la tradizione artigianale italiana.

Giorgio Armani ha saputo coniugare creatività e rigore imprenditoriale, dando vita a un impero che si fonda su autonomia, originalità e qualità, valori che oggi vivono nei progetti futuri dell’azienda, confermando la sua visione e la continuità dello stile che lui stesso ha definito.

La moda perde un grande innovatore, ma il suo nome e la sua opera continueranno a ispirare le generazioni a venire, testimonianza di una vita dedicata all’eccellenza e a una passione senza fine.

L’estate per Armani è trascorsa in modo sereno, circondato dalla sua famiglia. Pur alternando giorni dedicati al riposo a momenti di preoccupazione per il lavoro e gli amici, insisteva perché qualcuno lo sostituisse nella villa di Pantelleria, luogo abituale delle sue vacanze estive, aggiornandolo costantemente sulla loro permanenza e sull’isola.

Solo pochi giorni fa ha avuto un lieve peggioramento dovuto a un improvviso malessere allo stomaco, ma non c’erano segnali che potessero far presagire qualcosa di grave. Aveva ripreso a mangiare e continuava a telefonare per ricevere aggiornamenti su tutto.

Ieri, poco dopo le 15, è arrivata invece la notizia della sua scomparsa. Le sue ultime parole, affidate ai social, sono state cariche di significato: «Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia».

Le sue città, Milano, che lo ha accolto, e Piacenza, luogo di nascita, hanno proclamato lutto cittadino per lunedì 8 settembre, giorno in cui si svolgeranno i funerali in forma privata.

Armani nacque a Piacenza l’11 luglio 1934, terzo e ultimo figlio di tre. Era il più piccolo, il più amato e coccolato da sua madre Maria, che gli trasmise classe e un raffinato senso estetico.

Dopo la fine della guerra, la famiglia si trasferì a Milano. Pur non semplice, la loro vita fu dignitosa. Armani frequentò il liceo e sin da allora manifestò un forte desiderio di aiutare gli altri, affermando di voler occuparsi dei “corpi”. Per questo scelse di studiare medicina, una disciplina che, sebbene apparentemente distaccata dalla moda, sarebbe stata fondamentale per il suo futuro, poiché gli permise di comprendere come vestire al meglio i corpi reali.

Nel 1953 iniziò l’università, ma con l’arrivo del servizio militare interruppe temporaneamente gli studi. Al termine del servizio, però, il ritorno nelle aule della Statale gli risultò limitante e quindi decise di entrare nel mondo del lavoro, iniziando nel 1957 un’esperienza alla Rinascente.

Il legame con la moda in famiglia era arrivato grazie a sua sorella Rosanna, modella. Giorgio partì dai vetrinisti e nel 1964 attirò l’attenzione di Nino Cerruti, che riconobbe la sofisticazione delle sue realizzazioni per la vetrina di corso Vittorio Emanuele.

Quel giovane trentenne fu presto chiamato da Cerruti a disegnare una linea di abbigliamento: un riconoscimento che rappresentò il punto di svolta della sua carriera. L’anno successivo conobbe Sergio Galeotti, un giovane ambizioso con cui formò una coppia complementare: il manager e il creativo.

Nel 1975 nacque il marchio Giorgio Armani. Innovativa fu la sua definizione di “stilista”, con cui volle distinguersi sia dal couturier che dal semplice sarto. Disse infatti:

Armani said:

«Io non sono né un couturier né un sarto ma mi sento uno che crea uno stile, uno stilista».

Il successo arrivò rapidamente. Armani comprese infatti che uomini e donne erano cambiati e che i vestiti dovevano evolversi con loro. Gli abiti tradizionali erano pesanti e ingombranti, così lui li rivoluzionò alleggerendoli e “decostruendoli”: giacche più leggere e pantaloni più comodi per gli uomini; per le donne, vestiti pensati per una vita dinamica tra scrivania e spostamenti frenetici.

Un momento storico fu la chiamata di Paul Schrader, regista hollywoodiano, che gli propose di disegnare i costumi per il film American Gigolò. Armani raccontava divertito che inizialmente il protagonista non doveva essere Richard Gere, ma quando il regista e John Travolta arrivarono a Milano, accettò volentieri l’incarico.

Era il 1980 e quell’esperienza consacrò Armani negli Stati Uniti. Solo sette anni dopo la fondazione del suo brand, nel 1982, arrivò la copertina di Time, un riconoscimento che lo gratificò moltissimo.

Armani raccontava:

«La copertina può soddisfare la mia vanità, ma è l’attenzione che hanno dedicato al mio lavoro che mi dà grande piacere professionale».

Hanno compreso — senza utilizzare la superficialità che spesso accompagna i discorsi sulla moda — il valore di un impegno che non si limita a creare qualche modello, ma che consiste nel tentare costantemente di adattare uno stile di vita e di abbigliamento a un processo di produzione industriale.

Da quel momento è iniziata una straordinaria ascesa, senza mai perdere slancio, anzi contribuendo a scrivere un capitolo sempre nuovo della storia della moda ad ogni stagione: «Ogni giorno dal mio lavoro imparo qualcosa», affermava fino all’ultimo. Un percorso articolato, che non segue un filo cronologico perché le date perdono rilevanza quando una carriera si compie nella sua interezza: Emporio Armani, i profumi, la casa, il beauty, gli hotel, Ea7, i film, i libri, le mostre, gli occhiali, il Silos, l’alta moda Privé, i palazzi, le barche e le sue eleganti residenze.

Un vero e proprio impero fondato su un’unica visione: una moda coerente, ben pianificata, in continuo movimento ma soprattutto mai «ridicola», un termine che lui aborriva. «Lo stile», diceva, «è eleganza, non stravaganza. L’importante è non farsi notare, ma essere ricordati».

Non è sempre stata una strada serena. La perdita improvvisa del compagno di lavoro e di vita, Sergio Galeotti, rappresentò uno snodo fondamentale. Era il 1985, precisamente il 13 agosto, una data che lo stilista non ha mai dimenticato. Prima di allora Giorgio Armani era «solo lo stilista»; da quel momento in poi divenne «lo stilista imprenditore».

Giorgio Armani raccontava:

«Ho cercato di colmare il grande vuoto lasciato da Sergio con l’impeto tipico di chi guarda avanti ingenuamente. Ho superato ostacoli, affrontato complicazioni, ho tentato di chiarirmi le idee e ho voluto conoscere i miei limiti».

Con determinazione, mantenendo il focus («Ho dato tutto e rinunciato alla mia vita per il mio lavoro»), in poco tempo riuscì a riorganizzare l’azienda. La leggenda narra che diventò noto per essere il primo a entrare e l’ultimo a uscire, sempre spegnendo le luci al termine della giornata. Quando ciò che aveva costruito si era trasformato in un impero ammirato e invidiato in tutto il mondo, resistette a numerose offerte di acquisizione, dalla prima negli anni Novanta fino all’ultima solo l’anno precedente.

«L’impresa porta il nome del suo fondatore e questo crea un legame profondissimo che persiste anche dopo la vendita del marchio. È il mercato stesso a richiedere che il genio creativo rimanga protagonista, simbolo di creatività, controllo e dedizione».

Questa resistenza si è consolidata negli ultimi anni, con scelte chiare su ciò che avrebbe dovuto accadere dopo di lui, dall’eredità stilistica alla nipote Silvana Armani e al compagno e braccio destro Leo Dell’Orco. Tutto deciso in accordo con la Fondazione e secondo regole precise. Entrambi sono stati presenti negli ultimi eventi, raccogliendo gli applausi, una conferma del ruolo imprescindibile che rivestivano. Applausi che amava, pretendeva e meritava, anche quando, data l’età, i sentimenti, il successo e il denaro, avrebbe potuto rinunciarvi.

Giorgio Armani diceva a Parigi lo scorso anno:

«Perché dovrei fermarmi o disinteressarmi? Io sono il mio lavoro, smettere significherebbe non avere più cura di me stesso».

È giusto dunque che anche lui, nel momento opportuno, spenga la sua luce.