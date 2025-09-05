Gefran, multinazionale italiana nel settore dell’automazione, lancia un’iniziativa educativa rivoluzionaria: “Innovation LAB”. Progettato in collaborazione con Edoomark, questo laboratorio esperienziale si rivolge agli studenti delle scuole medie con l’obiettivo di avvicinarli alle competenze STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte/Creatività e Matematica). Il progetto, che si svolgerà tra novembre e dicembre, coinvolgerà 500 studenti di 10 istituti della provincia bresciana. L’approccio è pratico: i ragazzi, organizzati in gruppi, dovranno risolvere un problema concreto utilizzando i celebri mattoncini da costruzione, stimolando così collaborazione e pensiero creativo.

Un laboratorio per abbattere gli stereotipi e scoprire talenti

L’iniziativa non si limita a un semplice apprendimento tecnico, ma mira a sviluppare competenze trasversali come l’empatia, l’intuizione e la precisione. L’obiettivo finale è quello di aiutare i ragazzi a esplorare le proprie attitudini e a superare gli stereotipi di genere, promuovendo una visione più consapevole del proprio futuro. Gefran si posiziona così come un alleato della scuola, offrendo un’esperienza diretta che va oltre la teoria.

Le voci dei protagonisti

Giovanna Franceschetti, nella foto, Vice Presidente di Gefran, sottolinea l’importanza del progetto: “Gli anni della scuola media rappresentano una fase cruciale nello sviluppo delle ragazze e dei ragazzi: è in questo periodo che iniziano a esplorare le diverse possibilità di percorso e a costruire la propria visione di chi vorranno diventare, sia sul piano personale sia su quello professionale futuro. Come azienda che da sempre riconosce il valore della conoscenza e dell’innovazione, con Innovation LAB vogliamo offrire loro un’opportunità significativa per scoprire attitudini e passioni, attraverso un’esperienza concreta e coinvolgente. L’obiettivo è accompagnarli in un momento decisivo con strumenti che vadano oltre la teoria e gli stereotipi, permettendo di ‘toccare con mano’ le potenzialità delle discipline STEAM e di misurarsi con sfide reali. Grazie al supporto di educatori qualificati, potranno non solo sviluppare competenze tecniche e trasversali, ma anche acquisire una maggiore consapevolezza di sé. Crediamo che investire oggi in queste esperienze significhi costruire basi più solide per il futuro dei giovani e, di riflesso, per quello del nostro territorio e della società nel suo complesso.”

Paolo Maria Ferrari, Ceo & Founder di EDOOMARK, evidenzia il cambio di prospettiva proposto: “La vera innovazione di questo progetto è il cambio di prospettiva che propone. L’orientamento non si sviluppa più solo all’interno della scuola, ma attraverso il protagonismo diretto delle aziende. Pur restando fondamentale la collaborazione con il sistema scolastico, è l’ambiente professionale che si fa oggi soggetto attivo nella costruzione del futuro dei giovani. Gefran, con il suo progetto concreto, si pone come alleato educativo della scuola, offrendo ai ragazzi un’esperienza reale e significativa, che consente loro di esplorare le proprie attitudini e confrontarsi con sfide pratiche. L’orientamento diventa così esperienza formativa: non una scelta astratta, ma un percorso che mette in relazione interessi personali, capacità e possibilità professionali. Il futuro si costruisce conoscendo da vicino la realtà del lavoro, non solo immaginandola.”