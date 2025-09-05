Il Presidente della Repubblica dell’Angola, João Gonçalves Lourenço, e l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, si sono incontrati a Luanda per fare il punto sui progressi di Azule Energy e sulle attività di Eni nel Paese. L’incontro, che segna un momento chiave nel 50° anniversario dell’indipendenza dell’Angola, è stato l’occasione per consolidare una partnership che si sta dimostrando vincente e orientata alla sostenibilità.

La joint venture tra Eni e bp, Azule Energy, ha registrato risultati notevoli. Particolarmente significativa è la produzione dall’unità Agogo FPSO, avviata in soli 29 mesi, con un anticipo di 10 mesi sulla tabella di marcia. L’obiettivo è ambizioso: rendere Agogo FPSO la prima unità carbon neutral in Angola grazie a progetti di compensazione delle emissioni. Con una produzione lorda di 230 mila boe/g, Azule si conferma il primo produttore del Paese, con l’obiettivo di raggiungere quota 370 mila boe/g entro la fine del 2026.

Non solo petrolio: gas, sostenibilità e progetti sociali

L’Angola si sta posizionando come un attore chiave per la sicurezza energetica globale. Il progetto New Gas Consortium (NGC), il primo di gas non associato nel Paese, aumenterà la produzione di GNL per l’export. Descalzi ha inoltre informato il Presidente sul supporto tecnico fornito alla raffineria di Luanda e sull’avanzamento degli studi per una bioraffineria dedicata alla produzione di biocarburante per l’aviazione (SAF).

Ma l’impegno di Eni e Azule non si ferma all’energia. L’incontro ha evidenziato le iniziative in corso per promuovere l’accesso a salute, istruzione e diversificazione economica. Tra i progetti, il sostegno al Complesso Ospedaliero Cardiopolmonare di Luanda e la formazione di oltre 700 persone a Cabinda su gestione d’impresa e finanza. Inoltre, Azule ha in programma la riqualificazione di 14 strutture scolastiche, a beneficio di oltre 17 mila bambini.