L’integrazione di Iren con Egea, l’azienda multiservizi attiva nei settori dell’energia e dell’ambiente, sta procedendo in modo eccellente. Siamo sei mesi in anticipo rispetto al piano iniziale. Come avevamo assicurato, non sono stati effettuati licenziamenti; anzi, stiamo investendo per potenziare le capacità e le competenze di Egea.

Lo ha dichiarato il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro, nel corso di un’intervista rilasciata in occasione del Forum Teha.

Dal Fabbro ha aggiunto:

“Siamo molto soddisfatti anche perché i colleghi di Egea si sono perfettamente integrati. Ormai rappresentiamo un’unica realtà, Iren Egea. Il tessuto economico di Cuneo e Alba è straordinario, caratterizzato da piccole e medie imprese che sono e diventeranno sempre più nostri fornitori. Siamo quindi davvero contenti di questa acquisizione, così come di aver preservato 2.000 posti di lavoro, un fattore che significa sostegno per tante famiglie e garanzia di sviluppo e futuro.”

Prospettive future e nuove acquisizioni

Dal Fabbro ha inoltre sottolineato che la fase di acquisizioni per Iren potrebbe non essere ancora conclusa:

“Nel corso degli ultimi due-tre anni Iren si è affermata come la multiutility italiana capace di costruire business solidi, senza ambizioni irrealistiche. Di conseguenza, valuteremo e coglieremo tutte le opportunità concrete che si presenteranno per i nostri investimenti e per il consolidamento del nostro business.”

Punti di vista sulle energie rinnovabili e strategie energetiche

Riguardo al tema delle fonti rinnovabili, Dal Fabbro ha evidenziato il loro ruolo cruciale per aumentare l’autonomia strategica nazionale, definendole pertanto indispensabili e auspicate:

“Le rinnovabili contribuiscono ad accrescere l’indipendenza energetica del paese e vanno quindi incentivare, ma da sole non bastano a coprire la totalità del fabbisogno energetico.”

Secondo il presidente, è necessario combinare queste fonti con altre tecnologie, soprattutto facendo ricorso alla generazione a gas:

“È fondamentale adottare una strategia equilibrata che unisca le energie rinnovabili a una gestione oculata dell’efficienza energetica, oltre che a garantire flussi di fornitura di gas adeguati e sicuri.”