Gli imprenditori partecipanti alla 51ª edizione del Forum Teha mostrano un ottimismo maggiore rispetto all’anno precedente riguardo alle prospettive per il 2025. Quando è stata posta la domanda riguardo al posizionamento della loro azienda rispetto ai concorrenti, il 26,8% ha indicato che la propria impresa sta andando “molto meglio” (percentuale in crescita rispetto al 20,4% del 2024) e un altro 36,6% ha risposto “meglio”. Inoltre, il 26,8% ritiene la performance della propria azienda in linea con quella dei concorrenti.

Solo il 9,8% degli intervistati ha segnalato un andamento peggiore, dipingendo così un quadro generalmente positivo se confrontato con il 2023 e il 2024. Questa indagine è stata realizzata attraverso un primo televoto coinvolgendo oltre 200 manager e imprenditori durante la 51ª edizione del Forum intitolato “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, organizzato da TEHA a Villa d’Este a Cernobbio.

Per quanto concerne le stime sul fatturato del 2025, emerge un cauto ottimismo: il 32,4% degli intervistati prevede una crescita superiore al 10%, mentre solo una minoranza, pari al 2,7%, teme una contrazione significativa oltre il 10%.

Questi dati evidenziano la capacità di resilienza del sistema produttivo e una fiducia, seppur moderata, nelle competenze delle imprese di affrontare le attuali sfide economiche.