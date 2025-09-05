Secondo le previsioni presentate durante un incontro riservato al Forum di Cernobbio, il potenziale di crescita degli Stati Uniti potrebbe toccare il 5% nei prossimi cinque anni. Inoltre, le politiche economiche dell’attuale amministrazione americana non dovrebbero rappresentare un ostacolo significativo per lo sviluppo del paese nel breve termine.
Nel frattempo, il dibattito in Europa si concentra sulla necessità di rafforzare il mercato dei capitali, coinvolgendo maggiormente gli investitori per trasformare le sfide attuali in occasioni di crescita. Senza un mercato finanziario robusto e considerando gli elevati costi energetici, la competitività europea rischia di indebolirsi soprattutto rispetto alla Cina.
Per quanto riguarda le questioni commerciali, è stata sottolineata l’importanza di diminuire le barriere doganali e ridurre le tensioni transatlantiche, poiché le tariffe attuali, che possono arrivare fino al 15%, risultano particolarmente gravose.
Il panorama dell’economia globale mostra segnali di rallentamento: la Banca Mondiale stima una crescita media del 2,3% entro il 2025, mentre l’OCSE prevede un incremento del 2,9%. I principali fattori che frenano lo sviluppo sono le restrizioni commerciali, i tassi di interesse elevati e un clima generale di incertezza economica.
Nonostante queste difficoltà, l’indice S&P 500 ha registrato una crescita del 10% nel secondo trimestre dell’anno, raggiungendo livelli record a metà del periodo valutato.