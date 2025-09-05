Dopo Monte Amandola, l’Appennino abruzzese si prepara a celebrare un altro traguardo. Il comune di Cansano, in provincia dell’Aquila, riceverà la prestigiosa certificazione di “Villaggio Montano CAI”, un riconoscimento che il Club Alpino Italiano attribuisce alle piccole comunità montane che si distinguono per un’identità viva e un territorio di pregio. La due giorni di celebrazioni, fissata per il 6 e 7 settembre, segnerà un importante passo per la valorizzazione del territorio.

Un borgo tra storia e natura

Situato al margine sud-orientale della Valle Peligna, sui versanti del Monte Porrara, Cansano è un gioiello incastonato nel Massiccio della Maiella. Il suo territorio è un patrimonio naturale di inestimabile valore: oltre il 48% del comune rientra nel Parco Nazionale della Maiella, dove si concentra il 70% delle specie vegetali abruzzesi. Non solo natura, ma anche storia: il borgo ospita il Parco Archeologico Ocriticum, testimonianza del suo passato di splendore in epoca romana.

Scelte sostenibili per il futuro

La certificazione del CAI non è un caso. L’amministrazione comunale di Cansano ha da tempo intrapreso un percorso di gestione responsabile e sostenibile del territorio. Ne sono prova la recente Certificazione europea per il turismo sostenibile (Cets), la realizzazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima, e l’avviamento del Piano di gestione integrata dei boschi e dei pascoli. Tali iniziative hanno posizionato Cansano come un modello di sviluppo sostenibile per l’Appennino.

Il programma della celebrazione

Il weekend di festeggiamenti si aprirà sabato con la cerimonia di apertura del Villaggio Montano Cai. Domenica, invece, l’evento clou sarà la cerimonia istituzionale “Cansano, il villaggio montano Cai più a sud d’Europa”, con la consegna delle targhe all’amministrazione comunale e alle aziende partner. Oltre ai momenti ufficiali, sono previste attività per scoprire il centro storico e le bellezze del territorio circostante.