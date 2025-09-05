Torna a Bologna la sfida all’ultimo pedone. L’Alma Mater Studiorum ha organizzato la seconda edizione dell’Alma Mater University Chess Tournament, che si svolgerà dal 12 al 14 settembre nell’aula magna della Biblioteca universitaria. Diciotto squadre, provenienti da tre continenti diversi, si affronteranno in un clima di sana competizione e scambio culturale. La novità di quest’anno, in collaborazione con Intel, è l’introduzione di una sala analisi post-partita dove i giocatori potranno confrontarsi con un modello avanzato di intelligenza artificiale per rivedere le proprie mosse. Un’idea nata, come spiega il rettore Giovanni Molari, dall’osservazione dei “numerosi capannelli” che si formavano spontaneamente dopo ogni partita dello scorso anno.

Tecnologia e tradizione sulla scacchiera

Le partite saranno giocate su scacchiere elettroniche che registreranno ogni movimento in un database, permettendo così di seguire gli incontri in diretta live su chess.com o sul sito ufficiale del torneo. L’edizione 2025 vedrà la partecipazione dei campioni in carica, il Politecnico di Eindhoven, e di prestigiose università come Oxford, Cambridge, Yale e Harvard, che per la prima volta si sfideranno fuori dai confini nazionali. Tra le new entry si segnalano la Keio University di Tokio, la State University di Samarcanda (Uzbekistan) e il Trinity College Dublin. L’Italia sarà rappresentata da Unibo, Milano Bicocca, Federico II di Napoli, Pisa e Padova.

Spirito di squadra e inclusività

Ogni squadra sarà composta da quattro membri, principalmente studenti, ma in alcuni casi anche docenti. Le cinque sessioni di gioco seguiranno il sistema svizzero, abbinando avversari con punteggi simili. Il torneo, sebbene non classificato Fide, punta a essere un’occasione di incontro e confronto. “È un appuntamento per celebrare l’amicizia, lo spirito di competizione, la sportività e il rispetto reciproco che caratterizzano la comunità accademica internazionale”, ha sottolineato Molari. La premiazione, prevista per il 14 settembre, assegnerà riconoscimenti alle prime tre squadre classificate e premi speciali come il “Miglior Scacchista” e l’Intel Award per la partita più avvincente, giudicata dall’IA.