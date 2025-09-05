Banca Generali chiude il mese di agosto con una raccolta netta di €471 milioni, segnando un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato solido che spinge la raccolta complessiva da inizio anno a €4 miliardi, in piena linea con gli obiettivi prefissati, nonostante la volatilità del mercato e le pressioni derivanti dalle recenti operazioni di finanza straordinaria.

La composizione della raccolta: riposizionamento verso soluzioni gestite

I dati evidenziano un chiaro interesse della clientela a riposizionare i propri portafogli verso soluzioni gestite. La raccolta in Assets under Investment si attesta a €201 milioni nel mese (€2 miliardi da inizio anno), trainata in particolare da fondi (€92 milioni) e contenitori finanziari (€41 milioni). Positiva anche la domanda di consulenza evoluta su amministrato, che riprende slancio dopo un periodo di rallentamento. Per quanto riguarda i prodotti assicurativi, si registrano invece flussi negativi per €46 milioni, un “naturale deflusso” dopo la forte crescita dei mesi scorsi.

Aumenta la liquidità, Mossa ottimista per la fine dell’anno

I flussi confluiti negli “Altri Attivi” sono pari a €270 milioni, con un notevole incremento della liquidità, che cresce di €189 milioni nel mese.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, nella foto, ha commentato i risultati con ottimismo: “Un risultato mensile molto solido che riflette la vicinanza e l’impegno dei nostri banker nella diversificazione e la fiducia dai clienti nella forza della nostra squadra e del nostro modello d’offerta. Nonostante il tradizionale periodo festivo e le incognite sulle operazioni straordinarie nel settore, che ci ha visto coinvolti, abbiamo infatti registrato una crescita a doppia cifra nei flussi che dimostra la qualità, l’appeal e anche il livello di fidelizzazione dalla clientela. L’attenzione che ci è arrivata nelle ultime settimane da molti clienti e imprenditori, sensibili all’evoluzione dei nostri servizi di wealth management col contributo progressivamente sempre più tangibile anche dalle soluzioni di Intermonte, confermano gli sforzi per la creazione di un modello distintivo che è sempre più riconosciuto come un punto di riferimento nella sfera del private banking per il Paese. Guardiamo con fiducia e ottimismo all’ultima parte dell’anno dove ci aspettiamo un’accelerazione significativa nella raccolta per arrivare agli ambiziosi obiettivi prefissati”.