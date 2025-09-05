Sarà necessario attendere ancora alcuni giorni per conoscere il futuro dell’impero Armani dopo la scomparsa del suo fondatore. Il testamento di Giorgio Armani, secondo quanto riferito da fonti vicine al gruppo milanese della moda, verrà infatti aperto soltanto dopo la cerimonia funebre prevista per il prossimo lunedì. Il celebre stilista piacentino, scomparso all’età di 91 anni, lascierebbe un patrimonio personale valutato oltre 12 miliardi di dollari.

Nel frattempo, i dipendenti hanno espresso la volontà di tutelare, insieme alla famiglia, il patrimonio e la volontà di Armani, figura indiscussa nel panorama della moda e ambasciatore di Milano nel mondo.

In una dichiarazione rilasciata sui quotidiani nazionali, i lavoratori hanno sottolineato:

“In questa azienda ci siamo sempre sentiti come in una famiglia. Oggi, con profonda commozione, percepiamo il vuoto lasciato da chi ha fondato e fatto crescere questa famiglia con visione, passione e dedizione. Nel suo spirito, noi dipendenti insieme ai familiari che hanno sempre lavorato a fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere tutto ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nel rispetto, nella responsabilità e con amore.”

Giorgio Armani si è spento senza avere figli, cosa che gli ha permesso di disporre liberamente del suo patrimonio senza vincoli di legittima. Ha comunque tre nipoti: Silvana e Roberta, figlie del defunto fratello Sergio, e Andrea Camerana, figlio della sorella Rosanna. Tutti fanno parte del consiglio di amministrazione della società, insieme a figure di rilievo come Leo Dell’Orco, storico braccio destro dello stilista e responsabile delle collezioni maschili nonché presidente della Olimpia, e l’imprenditore Federico Marchetti, fondatore di Yoox.

La suddivisione dell’eredità tra i membri della famiglia e i collaboratori più stretti sarà resa nota solo con l’apertura ufficiale del testamento. Da quel momento entrerà in vigore il nuovo statuto societario, elaborato nel 2016 e aggiornato nel 2023, che prevede sei categorie di azioni — dalla A alla F — con diritti di voto e poteri di governance differenziati ma con pari diritti patrimoniali.

Un ruolo fondamentale sarà affidato alla Fondazione Armani, composta da tre membri scelti direttamente dallo stilista. Questa Fondazione avrà il compito di mantenere l’equilibrio all’interno di Giorgio Armani Spa, di garantire l’armonia tra gli eredi e di evitare che l’azienda venga ceduta a terzi o frammentata.

Giorgio Armani aveva dichiarato:

“Il compito della Fondazione è salvaguardare l’equilibrio nella società e assicurare che il gruppo non venga acquisito da altri o smembrato”.

Pur sottolineando questa volontà, lo stilista non aveva escluso che in futuro il gruppo potesse perdere la sua indipendenza, anche se non in tempi imminenti.

Lo statuto societario, modificabile solo con una maggioranza qualificata del 75% in assemblea — lo stesso quorum richiesto per fusioni o scissioni — impone una chiara priorità: lo sviluppo costante e globale del marchio Armani, mantenendo uno stile essenziale, moderno, elegante e privo di eccessi. Inoltre, solo dopo cinque anni dall’adozione dello statuto potrà essere valutata una possibile quotazione in Borsa.

L’asset principale resta la Giorgio Armani Spa, che conta dodici siti produttivi e oltre 2.700 boutique in 60 Paesi. Negli ultimi anni il gruppo ha ampliato i propri orizzonti includendo settori come la ristorazione e l’ospitalità, oltre a detenere circa il 2% del capitale di Essilux.