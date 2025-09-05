Luce verde dell’Antitrust all’operazione che vede Poste Italiane (nella foto, il direttore generale Giuseppe Lasco) salire fino al 24,81% delle azioni ordinarie di TIM. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella seduta del 3 settembre, ha approvato senza condizioni l’acquisizione di un ulteriore 15% del capitale sociale, un’operazione che rafforza la presenza di Poste nel colosso delle telecomunicazioni.
L’approvazione dell’Antitrust
La decisione dell’AGCM, comunicata oggi, chiude di fatto il dossier aperto il 21 maggio 2025. L’Autorità ha valutato che l’operazione “non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante”. Un via libera che sottolinea come la partecipazione di Poste, pur significativa, non rappresenti una minaccia per il libero gioco della concorrenza.
La strategia di Poste Italiane
L’aumento della quota in TIM rientra nella più ampia strategia di diversificazione e consolidamento del gruppo Poste, che vede nella connettività e nei servizi digitali un’area di sviluppo chiave. L’investimento in TIM conferma l’interesse di Poste a essere un attore di primo piano nel panorama tecnologico italiano, in un momento cruciale per la transizione digitale del Paese.