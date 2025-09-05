La fine dell’estate si avvicina, e con essa l’ultimo grande esodo automobilistico. Questo weekend, complice il bel tempo, si attende un traffico intenso sulle strade italiane. Le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas indicano 12 milioni e 800mila spostamenti di veicoli previsti per i prossimi giorni, tra chi parte per le ultime vacanze e chi torna verso casa.

Previsioni e punti critici

Viabilità Italia ha annunciato il bollino rosso per il pomeriggio di sabato 6 settembre e, in particolare, per quello di domenica 7, giornata che segnerà il picco dei rientri verso le grandi città del Centro-Nord, prima della riapertura delle scuole. Le direttrici più interessate saranno quelle che dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica puntano verso nord, oltre ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Le arterie stradali che potrebbero subire i maggiori rallentamenti includono: la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria; in Sicilia, le autostrade A19 “Palermo-Catania” e A29 “Palermo-Mazara del Vallo”. Criticità sono attese anche sulla statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna, la statale 148 “Pontina” e la statale 7 “Appia” nel Lazio, e l’Itinerario E45. Al Nord, attenzione alla statale 36 “del Lago di Como” in Lombardia, alla statale 309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto e alla statale 51 “di Alemagna”.

Misure di sicurezza e appello di Anas

Per gestire l’ondata di traffico, Anas ha potenziato la presenza del personale, con circa 2.500 risorse in turnazione, e ha ridimensionato il numero dei cantieri attivi. Fino all’8 settembre, saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, ovvero circa l’83% di quelli in attività. L’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nella foto, ha lanciato un appello alla prudenza: “Invito tutte e tutti a guidare con prudenza: è fondamentale per garantire la sicurezza stradale. La malinconia della fine delle vacanze e la voglia di tornare rapidamente a destinazione possono portare a comportamenti rischiosi: secondo la nostra ultima ricerca sugli stili di guida, per il 51% degli italiani non è pericoloso superare i limiti di velocità. L’11,4% ritiene che durante la guida ‘si possa fare altro’, mentre soltanto il 55,4% è convinto che gli incidenti stradali dipendano da comportamenti errati. In queste ore si concentrano numerosi spostamenti, anche a livello locale, con un forte volume di traffico, soprattutto sulle strade statali nei pressi dei centri abitati. Invito – conclude l’ad – a rispettare i limiti di velocità e a pianificare gli spostamenti. Mi raccomando, soprattutto, mai al volante con il cellulare, tutto il resto può aspettare. Nulla è urgente come salvaguardare la propria vita e quella degli altri”. Il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore domenica 7 settembre dalle 7 alle 22.