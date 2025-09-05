L’istituto di ricerca Eurac sarà sede di un incontro con gli autori di un libro che propone la nascita di uno Stato sudtirolese. Tra i relatori figura il costituzionalista Francesco Palermo, che sottolinea: «Non si tratta di propaganda, parlo come accademico e mi confronto con tutte le posizioni».

Nonostante la giornata dedicata all’autonomia, la questione dell’autonomia altoatesina continua a essere al centro di critiche, considerate da alcuni superata o insufficiente. Il libro intitolato «Può il Sudtirolo diventare uno Stato?» è stato scritto dai membri dell’associazione Noiland, i quali sostengono che il percorso verso l’autodeterminazione sia percorribile e legittimo sotto il profilo politico, economico e sociale.

Questa spinta separatista, in questo caso, non proviene dai partiti della destra tedesca, ma da un gruppo associativo che mira più a ottenere una legittimazione accademica che un sostegno politico diretto. Gli autori del libro stanno infatti promuovendo il loro lavoro anche in contesti istituzionali di rilievo: è stato presentato al Consiglio provinciale di Bolzano, al Parlamento austriaco di Vienna, alle Università di Innsbruck e di Augsburg, nonché in varie conferenze internazionali, tra cui quelle di Strasburgo e Fiume.

Il prossimo appuntamento è proprio a Bolzano, presso Eurac, dove mercoledì 10 settembre si terrà una tavola rotonda intitolata «Alto Adige/Südtirol: Autonomia o Stato?». Parteciperanno i ricercatori di Eurac Research Francesco Palermo, Francisco Javier Romero Caro e Alice Valdesalici, insieme a Harald Mair, Sigmund Kripp e Marco Manfrini, questi ultimi membri dell’associazione Noiland Südtirol-Sudtirolo.

Gli interventi prenderanno come spunto il volume «E se il Sudtirolo diventasse uno Stato?», offrendo un confronto approfondito sulle prospettive politiche e giuridiche del territorio.

Le reazioni politiche

Tra i protagonisti della scena politica locale, il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì ha rifiutato l’invito a partecipare all’evento. Urzì ha definito l’iniziativa come «un atto politico ispirato al secessionismo» che mira a superare l’autonomia esistente.

Alessandro Urzì ha dichiarato:

«Si tratta di un’iniziativa mascherata da studio scientifico, ma non si può scherzare con la Costituzione, gli accordi internazionali e l’autonomia. Non ho alcun interesse a partecipare alla promozione di un volume, cofinanziato dall’assessorato provinciale alla cultura in lingua tedesca, che non fornisce un’analisi critica del quadro giuridico vigente.»

Il dibattito si colloca in un contesto di tensioni storiche e politiche sul futuro dello status istituzionale del Sudtirolo, che vede opporsi visioni differenti tra autonomia rafforzata, autodeterminazione e mantenimento dello status quo.

Il ruolo di Eurac e il dibattito accademico

Eurac Research rappresenta un centro di eccellenza nella ricerca sulle autonomie e le minoranze, ed è quindi un luogo privilegiato per ospitare confronti di carattere scientifico sulle questioni territoriali. La scelta di organizzare una tavola rotonda su questo tema testimonia l’impegno a includere nel dibattito anche le posizioni più controverse, garantendo un confronto pluralista e rigoroso.

Francesco Palermo ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio accademico rigoroso:

«Il mio ruolo di costituzionalista è quello di moderare il dibattito senza schieramenti di parte. Il confronto su temi delicati come questo deve essere fondato su analisi approfondite e non su campagne politiche.»

Questo incontro potrebbe rappresentare un momento cruciale per inquadrare in termini più chiari le implicazioni politiche, legali e sociali di un’eventuale transizione verso uno Stato autonomo, contrastando allo stesso tempo visioni semplicistiche o propagandistiche.

Ugo Urzì ha espresso un giudizio netto sulle tesi secessioniste che metterebbero a rischio l’assetto istituzionale autonomistico, fondato sull’accordo internazionale tra Italia e Austria. Questo accordo ha rappresentato un modello esemplare di pacificazione tra i diversi gruppi linguistici presenti nel territorio.

Secondo Urzì, tali posizioni non meritano alcun rispetto, in quanto rappresentano una minaccia all’ordine costituzionale vigente. Ha sottolineato che non esiste uno scenario realistico che preveda la fine dell’autonomia e la creazione di indipendenze fantasiose. Per questo motivo, ritiene che opere che sostengono queste ipotesi siano prive di validità scientifica, poiché negano i valori fondamentali della convivenza e del rispetto reciproco.

Il deputato di Fratelli d’Italia ha inoltre espresso sorpresa per l’atteggiamento, a suo avviso superficiale, di alcune componenti del mondo accademico che partecipano a campagne propagandistiche potenzialmente dannose per la convivenza sociale e apertamente contrarie al principio di autonomia, o che addirittura interpretano l’autonomia come una mera tappa verso la secessione.

Conclude ricordando che alimentare posizioni integraliste può far nascere il rischio che qualcuno creda realmente nel superamento del vigente sistema di tutele costituzionali, con conseguenze imprevedibili per la stabilità istituzionale.

Il punto di vista del costituzionalista Francesco Palermo

Francesco Palermo, costituzionalista di rilievo, docente universitario e direttore dell’Istituto di studi federali comparati di Eurac Research, ha voluto fare chiarezza riguardo le controversie susseguite alle dichiarazioni di Urzì.

Palermo ha precisato che non si tratta della presentazione di un libro specifico, ma di una tavola rotonda dedicata al tema dell’autonomia, a cui parteciperanno anche coloro che propongono visioni volte a superarla. Ha affermato di essere un accademico che dialoga con tutti, pur senza condividere necessariamente le opinioni altrui.

Ha spiegato che il suo intervento sarà incentrato sullo stato attuale dell’autonomia e che, qualora qualcuno degli autori del libro, cui non riconosce uno status scientifico, dovesse introdurre il tema della secessione, egli ne illustrerà i limiti. Palermo infatti evidenzia l’assenza di una procedura legale per attuare l’autodeterminazione, anche qualora vi fossero le condizioni politiche per essa.

Francesco Palermo ha detto:

“Se concediamo che ci siano le condizioni politiche per l’autodeterminazione, resta aperta la domanda: come la si ottiene? Non esiste una procedura prevista.”

La Giornata dell’autonomia a Castel Tirolo

In occasione della Giornata dell’autonomia, venerdì 5 settembre si terrà a Castel Tirolo il convegno dal titolo «Autonomie speciali – Valori per il futuro». All’evento parteciperanno i presidenti delle province autonome di Alto Adige e Trentino, rispettivamente Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti.

Questa giornata rappresenta un momento di riflessione sull’importanza delle autonomie speciali nell’ordinamento italiano e sul loro ruolo fondamentale nel garantire la tutela delle specificità linguistiche, culturali e sociali presenti nei territori interessati.

Il dibattito e le iniziative legate all’autonomia sono centrali nel panorama politico locale e nazionale, proprio perché si intrecciano con tematiche di convivenza, inclusione e rispetto delle minoranze.