Jannik Sinner si conferma l’uomo del momento e l’Italia ha la sua punta di diamante nel tennis mondiale. Con una prestazione solida e senza sbavature, l’altoatesino ha vinto il suo quarto di finale agli US Open in un derby tutto italiano contro un combattivo Lorenzo Musetti. Il punteggio finale di 6-1, 6-4, 6-2 in poco più di due ore di gioco è il manifesto di una superiorità tecnica e mentale che Sinner ha dimostrato sin dal primo scambio. Musetti, probabilmente sopraffatto dall’emozione, ha faticato a entrare in partita nel primo set, ma ha saputo alzare il livello nel secondo e nel terzo, pur non riuscendo a impensierire l’avversario nei momenti chiave.

Dominio Assoluto contro gli Italiani

Questo successo non è solo un passo decisivo verso la semifinale, ma rafforza ulteriormente un dato impressionante: il bilancio di Jannik Sinner contro i connazionali. Dopo la vittoria su Musetti, il suo record contro avversari italiani a livello ATP sale a 16-0. Contro Musetti, in particolare, il conto è ora di 3-0 senza aver mai perso un set. Un dominio che certifica la sua posizione di leader incontrastato del tennis italiano.

In Semifinale contro la Sorpresa del Torneo

Adesso Sinner si prepara per la sua semifinale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 25 e vera sorpresa del torneo. La sfida si preannuncia avvincente, ma Sinner, in cerca della conferma del suo status di numero uno al mondo, è pronto a dare il massimo. Dall’altra parte del tabellone, i riflettori sono puntati sull’altro attesissimo match che vedrà scontrarsi due giganti del tennis, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, in una sfida che profuma già di finale.