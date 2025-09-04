L’Associazione dell’economia bavarese (vbw) evidenzia il ruolo cruciale del Tunnel di base del Brennero come elemento essenziale per garantire un trasporto merci attraverso le Alpi che sia efficiente e rispettoso dell’ambiente.

L’imminente rimozione del diaframma del cunicolo esplorativo situato al confine tra Austria e Italia, prevista per il 18 settembre, rappresenta un traguardo significativo nel completamento del progetto. Tuttavia, la vbw sottolinea con forza che l’accesso bavarese non deve diventare un punto critico per l’intero collegamento.

Bertram Brossardt, Direttore generale della Associazione dell’economia bavarese vbw, ha dichiarato durante un incontro con Confindustria Alto Adige:

“È intollerabile che un tunnel lungo 55 km sotto le Alpi venga completato molto più rapidamente di un tratto di quasi 54 km, in parte a cielo aperto. Il Parlamento tedesco deve finalmente decidere il tracciato dell’accesso bavarese. Lo dobbiamo ai nostri partner internazionali, all’economia generale e anche ai residenti. È solo questione di tempo prima che le difficoltà di traffico si trasformino in un vero e proprio collasso del transito alpino. Questo scenario deve essere assolutamente evitato.”

Alexander Rieper, Presidente di Confindustria Alto Adige, ha rimarcato:

“Il Tunnel di base del Brennero e i suoi collegamenti di accesso rappresentano un’opera strategica fondamentale per tutte le regioni attraversate. Tale infrastruttura costituisce la base per incrementare sensibilmente il trasferimento del traffico merci e passeggeri su rotaia, un obiettivo condiviso da tutti. In particolare, per il trasporto a lunga percorrenza è necessario aumentare significativamente la quota ferroviaria. Per questo serve anche un’ammodernamento completo dell’infrastruttura ferroviaria, l’ampliamento delle linee di accesso e la realizzazione di infrastrutture intermodali efficienti, che risultino fruibili per le imprese locali. Parallelamente, il trasporto su strada continuerà a essere indispensabile, quindi vanno assicurati investimenti mirati nelle infrastrutture autostradali lungo l’asse del Brennero, sempre nel rispetto delle esigenze ambientali.”

Max Kloger, Presidente dell’Associazione Industriali del Tirolo, ha aggiunto:

“Per noi tirolesi, il Tunnel di base del Brennero rappresenta il progetto infrastrutturale più rilevante del XXI secolo. Tuttavia, se l’accesso nord tedesco continuerà a subire ritardi, il tanto atteso spostamento del traffico su rotaia non si realizzerà. Questo non soltanto comprometterebbe lo scopo stesso del tunnel, ma rallenterebbe l’intero traffico transalpino, causando impatti considerevoli sulla popolazione, sull’economia e sull’ambiente.

Per garantire un’interazione più efficace tra strada e ferrovia in futuro, sono indispensabili investimenti transfrontalieri, un’armonizzazione degli standard e un sistema digitale di gestione del traffico capace di monitorare in modo trasparente le capacità infrastrutturali, permettendo una gestione dinamica. Divieti e limitazioni devono essere sostituiti con tecnologie moderne che consentano simultaneamente un reale sollievo per i residenti lungo l’asse di transito e un trasporto merci affidabile ed efficiente per l’economia.

L’obiettivo deve essere evitare che si verifichino blocchi al Brennero, per poter finalmente avanzare verso soluzioni concrete.”