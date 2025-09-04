Un appello congiunto e diretto all’Unione Europea per una radicale riforma della politica sulla concorrenza. È quello lanciato da Connect Europe e GSMA (Global System for Mobile Communications Association), le principali associazioni di categoria che rappresentano gli operatori di telecomunicazioni europei. La richiesta è chiara: la revisione delle attuali linee guida sulle fusioni non è sufficiente. Serve una riforma complessiva del Regolamento UE sulle fusioni per consentire alle aziende di acquisire la scala necessaria per competere a livello globale.

La frammentazione frena gli investimenti

Il punto centrale della critica è la frammentazione del mercato europeo. Il documento sottolinea come il mercato delle telecomunicazioni in Europa sia composto da oltre 100 operatori, ciascuno con una media di 5 milioni di abbonati. Un dato che stride se confrontato con la situazione in Cina e negli Stati Uniti, dove gli operatori, pur essendo meno numerosi, servono rispettivamente 450 milioni e 110 milioni di abbonati in media. “L’incapacità degli operatori di guadagnare massa critica nei mercati europei limita la certezza a lungo termine necessaria per realizzare gli investimenti significativi indispensabili a fornire una connettività all’avanguardia, sicura e resiliente al continente” si legge nella nota.

Le conclusioni di Draghi e Letta

A supporto della loro tesi, le associazioni citano le conclusioni di Mario Draghi ed Enrico Letta, che hanno entrambi evidenziato un legame non lineare tra concorrenza, investimenti e innovazione, specialmente in settori ad alta intensità di capitale come le telecomunicazioni. La loro visione, che il settore condivide, è “chiara: facilitare il consolidamento è essenziale per sbloccare livelli più elevati di investimento nella connettività“.

“Servono efficienze, non rimedi distruttivi”

La posizione del settore è un netto distacco dall’attuale approccio della Commissione, che si concentra su “rimedi che distruggono il valore” (“value-destroying remedies”). Al contrario, l’auspicio è di “creare valore riconoscendo le efficienze che favoriscono gli investimenti e l’innovazione”. Secondo Connect Europe e GSMA, la Commissione si focalizza troppo sull’assunto che le fusioni portino solo a prezzi più alti e minor benessere per i consumatori, ignorando la capacità delle stesse di stimolare innovazione e qualità.

Le richieste concrete all’Europa

Per questo motivo, la proposta inviata alla Commissione Europea include diverse richieste specifiche:

Un approccio più dinamico e olistico alle fusioni, specialmente in settori ad alta intensità di capitale.

alle fusioni, specialmente in settori ad alta intensità di capitale. Una valutazione a lungo termine e lungimirante , che dia priorità agli investimenti strategici.

, che dia priorità agli investimenti strategici. Un approccio bilanciato che consideri come una fusione possa influire su innovazione futura, investimenti, competitività, resilienza, sicurezza e preparazione alla difesa .

. Un aggiornamento del “EU Remedies Notice” per garantire coerenza e chiarezza normativa.

“Rischio di restare indietro nella corsa tecnologica”

La conclusione è un monito severo: “La corsa tecnologica globale sta accelerando e l’Europa rischia di restare ulteriormente indietro. La scala è essenziale per garantire investimenti a lungo termine e riaccendere lo spirito di innovazione che un tempo posizionava l’Europa all’avanguardia del progresso digitale. Normative obsolete ora ostacolano un settore delle telecomunicazioni competitivo e un’economia europea resiliente”.