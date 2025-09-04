Dopo oltre due mesi di diminuzioni, i prezzi dei carburanti alla pompa registrano un nuovo rialzo, spinti da tre incrementi consecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati e dagli adeguamenti dei listini segnalati nelle ultime 24 ore.

Secondo le elaborazioni di Staffetta Quotidiana, il prezzo medio della benzina in modalità self service è pari a 1,705 euro al litro, con un aumento di 2 millesimi; le compagnie distribuiscono a 1,710 euro al litro, mentre le cosiddette pompe bianche applicano un prezzo leggermente inferiore, a 1,696 euro.

Il diesel in self service si attesta invece a 1,633 euro al litro, anch’esso in crescita di 2 millesimi; nelle stazioni di compagnia il prezzo è 1,637 euro, mentre nelle pompe bianche si aggira intorno a 1,624 euro al litro. Per quanto riguarda il servito, la benzina viene venduta mediamente a 1,846 euro al litro, senza variazioni rispetto al precedente rilevamento (1,888 euro nelle compagnie e 1,767 euro nelle pompe bianche).

Il diesel servito sale lievemente a 1,774 euro al litro, con un incremento di 1 millesimo; le compagnie lo offrono a 1,816 euro, mentre le pompe bianche si attestano su 1,694 euro al litro.

I prezzi del Gpl servito restano stabili a 0,695 euro al litro, mentre il metano servito cala di 1 millesimo a 1,425 euro al chilogrammo; nelle compagnie il prezzo è 1,435 euro, nelle pompe bianche invece 1,417 euro/kg. Il Gas Naturale Liquefatto (Gnl) è invece in calo di 2 millesimi, attestandosi a 1,250 euro al chilogrammo, con prezzi di 1,241 euro/kg nelle compagnie e 1,256 euro/kg per le pompe bianche.

Per le stazioni ubicare in autostrada, i prezzi sono generalmente più elevati: la benzina in self service viene venduta a 1,801 euro al litro, con il servito che raggiunge i 2,065 euro; il gasolio è proposto a 1,743 euro in self service e 2,011 al litro servito.

Il Gpl sulle autostrade si attesta a 0,835 euro al litro, il metano a 1,514 euro al chilogrammo e il Gnl a 1,316 euro/kg.

Questi dati riflettono le dinamiche complesse del mercato dei carburanti, influenzate dalle fluttuazioni dei prezzi internazionali del greggio e dai costi di raffinazione, che impattano direttamente sulle tariffe applicate ai consumatori finali in Italia.