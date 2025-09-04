La sostenibilità è entrata in modo stabile nel linguaggio quotidiano degli italiani, ma permane un notevole divario tra consapevolezza e applicazione pratica. Questo emerge dallo studio intitolato “L’evoluzione della sostenibilità tra cultura, percezione e pratiche”, realizzato da PwC Italia in collaborazione con JTI Italia e Arel, presentato a Milano.

L’indagine, condotta su un campione di oltre mille cittadini, indica che l’82% degli italiani afferma di conoscere il significato di sostenibilità, ma solo il 36% è in grado di definirlo correttamente. La maggioranza la associa prevalentemente all’aspetto ambientale, trascurando invece le dimensioni economiche e sociali che la compongono.

La metà degli intervistati considera la sostenibilità un valore molto importante per la propria vita quotidiana, tuttavia tradurre questa consapevolezza in azioni concrete risulta ancora limitato: appena il 44% afferma di comportarsi in modo sostenibile dal punto di vista ambientale, il 41% sotto quello economico e solo il 14% su quello sociale.

Sono diversi gli ostacoli che frenano l’adozione di comportamenti sostenibili: il 40% dichiara di non avere tempo sufficiente, il 41% segnala una scarsa disponibilità di alternative accessibili localmente e il 39% manifesta sfiducia verso la reale sostenibilità dichiarata dai prodotti.

Lo studio mette in luce inoltre differenze significative tra le generazioni. La Generazione Z si distingue per un’attenzione particolare all’inclusione sociale e alla riduzione degli sprechi, i Millennials si mostrano sensibili all’energia rinnovabile e alle filiere etiche, la Generazione X predilige comportamenti domestici più razionali, mentre i Baby Boomers praticano una forma di “sostenibilità silenziosa” basata sul non-spreco.

Responsabilità e ruoli nella sostenibilità

Per il 42% degli italiani la principale responsabilità nel promuovere la sostenibilità ricade sulle istituzioni pubbliche. Tuttavia, dati recenti dell’Istat evidenziano come le aziende stiano assumendo un ruolo sempre più rilevante in questa transizione.

Didier Ellena, presidente e amministratore delegato di JTI Italia, ha sottolineato:

“Per JTI Italia, la sostenibilità non rappresenta un traguardo da raggiungere, ma un principio da vivere e condividere.”

Ha proseguito evidenziando:

“Riteniamo che le imprese debbano svolgere un ruolo attivo nel cambiamento, contribuendo a costruire una cultura della sostenibilità accessibile, chiara e praticabile nella quotidianità.”