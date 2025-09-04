Il produttore di yacht di lusso Sanlorenzo ha chiuso la prima metà dell’anno con ricavi in crescita del 9,4%, raggiungendo 454 milioni di euro derivanti dalla vendita di nuove imbarcazioni.

Il margine operativo lordo è aumentato dell’8,5% a 80,5 milioni di euro, mentre l’utile operativo è salito del 3,2%, attestandosi a 59,9 milioni. Il risultato netto ha registrato una crescita del 7%, arrivando a 46,6 milioni.

Le previsioni per l’intero esercizio restano confermate e si basano su un portafoglio ordini nuovi in espansione del 29,9%, pari a 419,5 milioni di euro, e su ordini in portafoglio da completare aumentati del 5,5% a 1,44 miliardi.

Per la fine dell’anno il gruppo prevede ricavi compresi tra 960 e 1.020 milioni di euro sul nuovo, un margine operativo lordo tra 178 e 194 milioni e un risultato netto collocato tra 103 e 110 milioni di euro.

Le parole del presidente Massimo Perotti

Massimo Perotti, presidente di Sanlorenzo, ha commentato i risultati sottolineando la resilienza dell’azienda, la solidità del marchio e la longevità nell’attrattiva dei loro yacht.

Ha aggiunto che “l’innovazione è il cuore pulsante della nostra maison”, evidenziando come questa rappresenti un elemento centrale nella strategia dell’azienda.

In vista del Cannes Yachting Festival, Perotti ha anticipato il debutto di tre nuovi modelli Sanlorenzo, oltre a nuove proposte di Nautor Swan e Bluegame. Queste novità metteranno in luce i portafogli di prodotti completi e altamente desiderabili, ognuno focalizzato nel proprio mercato di riferimento.