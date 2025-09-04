Sinistra Italiana conferma senza esitazioni la candidatura di Nichi Vendola, una scelta che sta provocando tensioni nel centrosinistra pugliese. Nonostante le voci giornaliere che davano per imminente un passo di lato dell’ex presidente della Regione, soprattutto dopo la rinuncia di Michele Emiliano, la decisione resta ferma: Vendola non si ritira.

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha espresso chiaramente il motivo di questa posizione durante un intervento alla festa romana di Alleanza Verdi e Sinistra, alla presenza della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e dell’alleato Angelo Bonelli.

Nicola Fratoianni ha detto:

«Antonio Decaro è il candidato presidente che da subito ha ottenuto il sostegno unanime delle forze politiche. Non vedo alcuna ragione politica per cui dovrebbe rinunciare alla candidatura. Tuttavia, è inaccettabile che la candidatura alla presidenza dipenda dal ritiro di Nichi Vendola. Alleanza Verdi e Sinistra è un partner fondamentale e confidiamo che le questioni si risolvano al più presto».

Le posizioni rimangono quindi bloccate, senza spiragli di compromesso immediato. Antonio Decaro, intanto, si sposta a Bruxelles: a poche ore dall’evento del Partito Democratico dove si deciderà chi sarà il candidato presidente del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, comunica di voler riprendere il proprio lavoro istituzionale e prosegue nel suo impegno politico.

In risposta alle dichiarazioni di Fratoianni e Bonelli, Decaro ha puntualizzato che non intende limitare i diritti costituzionali dei colleghi nel Consiglio regionale, pur sottolineando le difficoltà di lavorare serenamente in presenza di ex presidenti della Regione seduti tra i banchi dell’assemblea.

Questa situazione mette in evidenza le tensioni interne al centrosinistra pugliese, in cui la presenza degli ex leader regionali complica il processo di costruzione di una coalizione unitaria e coesa per le prossime elezioni amministrative.

Le implicazioni politiche della candidatura di Nichi Vendola

La conferma della candidatura di Nichi Vendola da parte di Alleanza Verdi e Sinistra rappresenta un segnale di forza e continuità interna, ma al tempo stesso conferma le difficoltà che il centrosinistra pugliese deve affrontare nel trovare un equilibrio politico. La convivenza di più figure storiche nella stessa arena elettorale rischia di frammentare i voti e indebolire la coalizione.

La presenza di ex presidenti della Regione che continuano a esercitare un ruolo attivo nel Consiglio regionale complica ulteriormente la possibilità di definire una strategia unitaria, favorita invece da una totale apertura al rinnovamento e alla collaborazione fra le diverse anime del centrosinistra.

Il ruolo di Antonio Decaro e le prospettive future

Antonio Decaro si trova a un bivio delicato: sostenuto trasversalmente dalle forze politiche di centrosinistra, deve confrontarsi con una realtà interna che non sembra disposta al compromesso sul nome di Vendola. La sua strategia per ora è quella di mantenere una posizione ferma, lavorando dall’interno delle istituzioni e puntando a favorire un confronto che possa condurre a una soluzione condivisa.

La prossima festa dell’Unità sarà un momento decisivo, poiché dovrà indicare chiaramente la direzione che prenderà il centrosinistra pugliese in vista delle elezioni regionali. Il dialogo tra le diverse componenti sarà fondamentale per evitare divisioni che potrebbero compromettere il risultato elettorale.