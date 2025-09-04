Un accordo storico scuote il settore energetico statunitense e proietta NuScale Power e la sua tecnologia di piccoli reattori modulari (SMR) al centro della scena. ENTRA1 Energy ha siglato un’intesa con la Tennessee Valley Authority (TVA) per l’implementazione di una capacità massima di 6 gigawatt di SMR. Si tratta del più grande programma di installazione di reattori modulari nella storia degli Stati Uniti. L’operazione mira a rispondere a una domanda di elettricità senza precedenti, spinta da settori come data center, intelligenza artificiale (AI) e produzione di semiconduttori.

Un’alleanza strategica per il futuro energetico

La partnership tra ENTRA1, TVA e NuScale mira a fornire energia di base a zero emissioni di carbonio, sufficiente a soddisfare le esigenze di un’area grande quanto la metropoli di Dallas-Fort Worth. Il programma prevede l’installazione di sei ENTRA1 Energy Plants™, ciascuno alimentato dai Power Modules™ di NuScale. Il design modulare e prefabbricato di NuScale garantisce rapidità ed efficienza nella realizzazione degli impianti.

Le dichiarazioni ufficiali sottolineano l’importanza dell’accordo. John Hopkins, presidente e direttore generale di NuScale, ha commentato: “Ci onora che ENTRA1 abbia scelto la tecnologia SMR di NuScale, approvata dalla NRC degli Stati Uniti, per questa storica implementazione mirata alla fornitura di energia alla regione coperta dalla TVA. Il team di esperti di energia e finanza di ENTRA1 porta un valore eccezionale alla nostra collaborazione perché coniuga competenze nella vendita di energia, capacità gestionali di investimenti e asset, un’approfondita conoscenza della finanza di progetto e l’esperienza nella realizzazione di infrastrutture su larga scala per l’energia. È un’esperienza esattamente su misura per entrare in questa fase critica di commercializzazione e implementazione dei Power Modules™ di NuScale nelle centrali elettriche ENTRA1 Energy Plants™. Insieme, in qualità di partner, siamo pronti a soddisfare la crescente domanda americana di energia di base affidabile e a zero emissioni di carbonio per rifornire data center AI, attività minerarie critiche, produzione di semiconduttori e settori ad alto consumo di energia che guidano il futuro economico del nostro paese”.

Anche Skip Alvarado, direttore progetti di ENTRA1 Energy, ha evidenziato la crucialità dell’operazione: “La sicurezza energetica è la sicurezza nazionale, e l’affidabilità della fornitura elettrica è la linfa vitale del futuro americano. Alimenta i nostri data center AI, alimenta il settore manifatturiero avanzato e alimenta le industrie critiche che mantengono forte la nostra nazione. Senza un carico di base abbondante e accessibile dell’energia, l’innovazione si blocca e si verificano interruzioni nelle supply chain”.

La posizione di NuScale nel mercato

L’accordo consolida la posizione di NuScale come prima e unica tecnologia SMR statunitense approvata dalla Nuclear Regulatory Commission (NRC). Il programma rafforza il ruolo dell’energia nucleare di nuova generazione come pilastro della sicurezza energetica degli Stati Uniti, in linea con l’agenda sull’energia dell’ex presidente Trump. L’operazione, che vede ENTRA1 finanziare e possedere gli impianti, segna un passo decisivo verso la commercializzazione su vasta scala della tecnologia SMR.