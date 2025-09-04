Green Energy Storage (Ges), azienda italiana specializzata nell’accumulo di energia sostenibile, in collaborazione con Rina, gruppo multinazionale nel settore della consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, ha sviluppato una batteria a idrogeno innovativa basata su una tecnologia ibrida. Questa tecnologia utilizza un elettrolita liquido a base di manganese e non necessita di serbatoi esterni, offrendo un approccio rivoluzionario nel campo dell’accumulo energetico.

La nuova batteria sarà presentata ufficialmente a dicembre e si caratterizza per una durata eccezionale e prestazioni costanti nel tempo, come dichiarato dalle due aziende che hanno siglato un accordo quadro per portare avanti il progetto.

Il ciclo di vita stimato della batteria supera i 12.000 cicli, equivalenti a un utilizzo compreso tra 15 e 20 anni, permettendo così una significativa ottimizzazione dei costi e una riduzione dei materiali rispetto alle tradizionali batterie a flusso. Inoltre, il sistema si avvale di componenti hardware e software all’avanguardia che ne potenziano l’efficienza complessiva.

Per finanziare lo sviluppo di questa tecnologia, Ges ha ottenuto un contributo dall’Unione Europea pari a 61,5 milioni di euro, che coprono circa il 98,5% del budget totale previsto.

Collaborazione strategica tra Ges e Rina

Matteo Mazzotta, amministratore delegato di Ges, ha sottolineato l’importanza della partnership con Rina per accelerare il percorso di sviluppo tecnologico:

“La collaborazione con Rina rappresenta un elemento chiave per rafforzare la solidità tecnica del nostro progetto e ne conferma il valore in vista della futura industrializzazione.”

Michele Budetta, amministratore delegato di Rina Consulting, ha aggiunto:

“Il nostro obiettivo è supportare Ges nel passaggio dal prototipo di laboratorio al mercato, assicurando che la soluzione sia tecnologicamente affidabile, conforme alle normative vigenti e pronta ad affrontare le sfide del settore energetico del domani.”

Questa batteria a idrogeno innovativa potrebbe rappresentare una svolta nel settore delle energie rinnovabili, offrendo una soluzione efficiente, duratura e più sostenibile rispetto alle tecnologie attualmente disponibili.