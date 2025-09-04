Una svolta storica per Lottomatica. A partire dal 22 settembre 2025, il Gruppo farà il suo ingresso nell’indice FTSE MIB, il benchmark principale del mercato azionario italiano. L’annuncio, atteso da tempo, segna il riconoscimento della solida performance del titolo e della sua crescente rilevanza nel panorama finanziario nazionale. L’indice, che include i 40 titoli più liquidi e capitalizzati, rappresenta oltre l’80% della capitalizzazione di mercato in Italia.

Il ruolo chiave dell’Amministratore Delegato

L’ingresso nel prestigioso indice è il culmine di un percorso di crescita e consolidamento. Il successo è ampiamente attribuito alla visione strategica e alla leadership di Guglielmo Angelozzi, nella foto, Amministratore Delegato di Lottomatica Group S.p.A. La sua gestione ha saputo guidare l’azienda attraverso una fase di espansione, rafforzando la sua posizione di leader nel settore del gaming.