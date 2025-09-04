Il Gruppo Lombard Odier ha inaugurato il suo nuovo quartier generale, un’opera architettonica all’avanguardia a Bellevue, Ginevra, ideata dai rinomati architetti svizzeri Herzog & de Meuron. La nuova sede, che riunirà gli oltre 2.000 dipendenti prima distribuiti in sei uffici, è stata concepita per rafforzare la collaborazione interna e promuovere un approccio più efficiente.

L’edificio, che ospiterà tutti i team ginevrini sotto lo stesso tetto, non è solo un capolavoro di design ma anche una testimonianza dell’impegno del Gruppo per l’innovazione e la sostenibilità. Per la più antica banca privata di Ginevra, con quasi 230 anni di storia, si tratta di un passo strategico per posizionarsi per la crescita futura e riaffermare la sua fiducia nella piazza finanziaria svizzera.

Un investimento per il futuro e la sostenibilità

L’architettura, ispirata a flessibilità e trasparenza, massimizza la connessione con l’ambiente naturale circostante, sulle sponde del Lago Lemano. È il primo progetto di Herzog & de Meuron nella Svizzera francese e incarna i valori del Gruppo: eccellenza, innovazione e l’approccio “One Team”.

“La nuova sede è ben più di un edificio: è l’espressione della nostra identità attuale e delle nostre ambizioni di crescita futura”, ha dichiarato Hubert Keller, Senior Managing Partner del Gruppo Lombard Odier. “La collaborazione con Herzog & de Meuron ci ha permesso di andare oltre i limiti e di creare un ambiente di lavoro d’avanguardia, concepito secondo i più rigorosi standard di sostenibilità. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti nella nostra nuova casa e di offrire loro i nostri servizi in una cornice d’eccezione.”

Anche gli architetti hanno commentato il progetto. “Questo progetto dimostra che “Rethink Everything®” non è solo uno slogan per Lombard Odier. Assieme abbiamo creato un ambiente di lavoro unico nel suo genere, valorizzando al massimo una location straordinaria. La nuova sede ottimizzerà ulteriormente l’interazione con i clienti creando un luogo di lavoro che privilegia l’efficienza e il benessere dei collaboratori”, hanno affermato Jacques Herzog e Pierre de Meuron.

Un’attenzione maniacale ai dettagli

Le aree dedicate ai clienti, disegnate dall’interior designer Rodolphe Parente, sono state pensate per offrire un’esperienza esclusiva. L’uso di materiali senza tempo e l’attenzione ai dettagli creano un’atmosfera intima, perfetta per le interazioni con banchieri ed esperti.

Dal punto di vista della sostenibilità, l’edificio è stato progettato per ridurre l’impronta ambientale, puntando al massimo livello possibile delle certificazioni di edilizia sostenibile più prestigiose: SNBS, Minergie-P e BREEAM®. Grazie a pannelli solari e al sistema GeniLac che utilizza l’acqua del Lago Lemano per riscaldamento e raffreddamento, il consumo di energia e acqua è ridotto al minimo. Attorno alla struttura sono stati piantati più di 160 alberi per promuovere la biodiversità locale.