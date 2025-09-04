Dobbiamo fare i conti con la duplice e interconnessa sfida della Transizione Digitale e della Transizione Green. Non sono semplici slogan, ma processi sistemici che determineranno lo sviluppo socio-economico dei prossimi decenni, specialmente nelle aree non metropolitane. A dirlo è l’Ing. Nicola Barone, Presidente di TIM San Marino e Inviato Straordinario della Repubblica, nel corso dell’incontro annuale con il Corpo diplomatico e consolare.

L’emergere di nuovi paradigmi come Metaverso, Smart City e Smart Land offre l’opportunità di riequilibrare la tradizionale polarizzazione verso i grandi centri urbani. L’obiettivo è superare i vincoli geografici grazie alla connettività ad alta capacità, al cloud e all’intelligenza artificiale, abilitando servizi essenziali come telemedicina, e-government, didattica a distanza e smart working. Questo permette di trattenere capitale umano qualificato e generare nuove forme di imprenditorialità digitale, dall’agri-tech al turismo esperienziale.

Parallelamente, la Transizione Green spinge a ripensare i modelli produttivi. I territori periferici, ricchi di patrimonio naturale, possono diventare protagonisti nella produzione di energia rinnovabile e nell’economia circolare, con l’implementazione di comunità energetiche locali.

Il Metaverso: opportunità e pericoli

Un focus particolare è stato dedicato al Metaverso, definito come un “universo digitale tridimensionale persistente e condiviso”, un ecosistema di mondi digitali interconnessi dove le persone interagiscono tramite avatar. Le sue applicazioni spaziano dal lavoro all’istruzione, dall’intrattenimento al commercio e alla sanità.

Barone ha sottolineato come il Metaverso si fondi su tecnologie convergenti come Realtà Virtuale (VR), Realtà Aumentata (AR), Blockchain, Intelligenza Artificiale e 5G. Tuttavia, ha anche messo in guardia sulle questioni etiche e sociali che ne derivano: “Privacy e protezione dei dati, dipendenza e benessere mentale, disuguaglianza digitale, sicurezza e molestie, controllo e governance, identità e autenticità, lavoro e diritti dei lavoratori, proprietà intellettuale”. La sua riuscita, ha ribadito, dipenderà “dalla nostra capacità di sviluppare framework etici, normativi e sociali appropriati che mettano al centro il benessere umano e i valori democratici.”

Il monito finale: colmare il divario digitale

L’accelerazione della Digital Transformation è un dato di fatto. Chat GPT, in meno di tre anni, è passato dal nulla a 6 miliardi di visite mensili. Siamo in grado di stare al passo? La domanda posta da Barone è cruciale. La trasformazione, infatti, ci chiama in causa come attori protagonisti, non come meri esecutori. L’obiettivo è far sì che la tecnologia migliori le condizioni di vita, portando benessere a tutti. Per farlo, è necessario azzerare il digital divide, che si manifesta a livello infrastrutturale, culturale ed economico.