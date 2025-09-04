Ryanair cambia ancora le carte in tavola sul fronte dei bagagli a mano, con una mossa che strizza l’occhio ai passeggeri e, al contempo, ridefinisce le regole del gioco a bordo. La compagnia aerea ha annunciato il completamento dell’installazione dei suoi nuovi misuratori di bagaglio a mano più grandi in tutti i 235 aeroporti europei in cui opera. Un’iniziativa non secondaria, che si traduce in un beneficio concreto per chi viaggia.
Bagaglio a mano: le nuove dimensioni e le regole
A partire da oggi, giovedì 4 settembre, i passeggeri di Ryanair possono portare a bordo un bagaglio personale gratuito con dimensioni maggiori: 40 x 30 x 20 cm. Questo significa un aumento significativo, pari al 33% in più rispetto al bagaglio a mano gratuito standard fissato a livello europeo (40 x 30 x 15 cm). La borsa in questione, tuttavia, deve essere riposta obbligatoriamente sotto il sedile del passeggero.
Per chi non vuole rinunciare al classico trolley da cabina, la politica resta invariata: questo tipo di bagaglio, definito “extra”, può essere portato a bordo solo acquistando il servizio di imbarco prioritario di Ryanair. Un modello di business consolidato che da tempo alimenta i ricavi extra della compagnia. Con questa nuova mossa, il vettore low-cost mira a consolidare la sua leadership, offrendo un vantaggio tangibile e percepito, pur mantenendo salde le logiche commerciali che lo hanno reso un colosso del settore.