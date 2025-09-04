Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, annuncia un nuovo programma di acquisto di azioni proprie, o buyback, per un totale di 23,8 milioni di titoli. L’operazione, che si svolgerà tra l’8 e il 19 settembre, ha un obiettivo chiaro: servire i piani di incentivazione per dipendenti e consulenti finanziari del Gruppo. Si tratta di una mossa che riflette la strategia della banca di ricompensare il personale chiave e rafforzare il legame con la struttura interna.

Un buyback mirato a premiare il personale

Il programma è finalizzato a coprire il fabbisogno di azioni per i Piani 2024 e, in misura minore, per completare l’attuazione dei Piani 2023. Questi sistemi di incentivazione sono destinati a categorie specifiche di dipendenti:

Risk Taker che superano una certa soglia di premio.

che superano una certa soglia di premio. Chi riceve una remunerazione “particolarmente elevata”.

Middle Management e Professional non Risk Taker con bonus che superano una doppia soglia: la soglia di materialità e il 100% della retribuzione fissa.

L’operazione servirà anche per riconoscere i cosiddetti Severance, ovvero compensi in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, qualora si verifichino le condizioni necessarie.

Dettagli tecnici dell’operazione

L’acquisto riguarderà un totale di 23,8 milioni di azioni, pari allo 0,13% del capitale sociale di Intesa Sanpaolo. Di queste, 17,4 milioni sono destinate ai Piani 2024 e alle eventuali Severance, mentre i restanti 6,4 milioni serviranno per i Piani 2023. L’autorizzazione è stata già ottenuta dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2025, che ha dato il via libera all’acquisto di un massimo di 29,29 milioni di azioni (pari allo 0,16% del capitale).

Gli acquisti verranno effettuati sul mercato regolamentato Euronext Milan e rispetteranno le normative vigenti, inclusi i limiti di prezzo e volume. In particolare, il volume giornaliero di acquisti non supererà il 25% del volume medio giornaliero negoziato ad agosto (pari a 53,7 milioni di titoli) e, in aggiunta, non supererà il 15% del volume negoziato sul mercato Euronext Milan nel rispettivo giorno. L’acquisto sarà sospeso temporaneamente durante l’esecuzione di un altro programma di buyback annunciato a maggio, per evitare sovrapposizioni.