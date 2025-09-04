Giorgio Armani è morto. 91 anni, una vita intera attraversata con discrezione e tenacia. Non soltanto uno stilista, ma un uomo che ha saputo imporre la sua visione al mondo, senza mai alzare la voce. Con lui se ne va un tratto inconfondibile del secondo Novecento: la linea netta di una giacca, l’equilibrio di un colore, la misura che diventa stile. Come accade per le figure destinate a durare, la sua presenza era entrata silenziosamente nella vita quotidiana di molti, confondendosi con essa, fino a sembrare indispensabile.

Un impero da 13 miliardi

La maison Armani, fondata nel 1975 insieme a Sergio Galeotti, rimane ancora oggi una delle poche grandi griffe italiane indipendenti e non cedute a multinazionali o fondi stranieri. Un impero valutato attorno ai 13 miliardi di dollari, con linee che spaziano dall’alta moda all’abbigliamento sportivo — EA7, A|X Armani Exchange — senza mai rinunciare alla sobrietà e alla misura, cifra inconfondibile dello stilista piacentino.

L’assenza che aveva fatto rumore

A giugno Armani aveva fatto parlare di sé per la sua assenza alle due sfilate della sua maison durante la Fashion Week milanese. Non era mai successo. «Sta bene, ma preferisce recuperare le forze a casa», dichiarava allora una nota del gruppo. Al suo posto, a salutare ospiti e clienti, era stato Leo Dell’Orco, braccio destro e responsabile del menswear di Emporio Armani.

Dalla Rinascente a Hollywood

Nato a Piacenza, 1934. Una giovinezza che guarda altrove, verso la Medicina, ma il filo si spezza presto: il richiamo militare lo porta lontano. È il 1956, Milano, la Rinascente. Tra scaffali e vetrine comincia la sua vera traiettoria.

Un incontro, Nino Cerruti, e l’aria si fa diversa: non più commesso, ma architetto di forme. Nel 1974, il nome compare per la prima volta — Armani by Sicons — un segno tracciato, netto, destinato a crescere.

Poi Hollywood, rapita. Richard Gere in American Gigolò, la giacca che diventa icona. E ancora i corpi luminosi del cinema: Julia Roberts, Robert De Niro, Sofia Loren.

L’ultimo saluto

Re Giorgio, così era chiamato affettuosamente da tutti, se n’è andato con un atto d’amore per Forte dei Marmi. Solo poco tempo addietro, aveva comprato la storica Capannina. Con lui finisce un’epoca, e se ne apre un’altra: quella del futuro della sua maison, ora chiamata a sopravvivere senza il fondatore.