Il giudizio espresso dalle categorie economiche è nettamente favorevole: mentre procede l’iter a Palazzo Thun, le associazioni di settore accolgono positivamente il fondo creato dall’amministrazione del sindaco Franco Ianeselli per sostenere le imprese cittadine colpite nell’arco dell’anno da furti, tentativi di furto o atti vandalici, affrontando spese spesso ingenti.

Confesercenti e Confcommercio commentano: «È sicuramente un aiuto benvenuto». Tuttavia, sottolineano con fermezza che, pur riconoscendo il valore del supporto economico, la priorità deve restare la prevenzione e la lotta contro la microcriminalità. È fondamentale evitare che alcuni quartieri della città diventino zone da cui cittadini e lavoratori si tengano lontani per timore di insicurezza.

Il parere degli esercenti

Massimiliano Peterlana, presidente di Fiepet (Federazione italiana esercenti di piccola e media impresa) e vicepresidente di Confesercenti Trentino, definisce il fondo comunale «meglio di niente, un segnale incoraggiante» e si dice soddisfatto dell’attenzione riservata dal Comune e dalla Provincia al comparto, richiamando anche il bando relativo a Piazza Dante che mira a sostenere gli investimenti in sistemi di prevenzione come la videosorveglianza.

Peterlana evidenzia che, in questo momento, molte realtà commerciali a sede fissa stanno attraversando un periodo difficile, quindi qualunque forma di sostegno economico viene accolta positivamente. Tuttavia, si pone il dubbio sull’adeguatezza dei 5.000 euro stanziati per ciascuna impresa, dato che spesso i costi per riparare i danni o sostituire apparecchi elettronici come le casse possono superare questa cifra.

Il presidente di Fiepet spiega: «Per alcuni casi l’importo è sufficiente, per altri no. Una cassa elettronica può costare tra i 2.000 e i 3.000 euro, e se si deve sostituire anche una vetrina i costi superano facilmente i 5.000 euro. Sarà l’applicazione pratica del bando a dirci se il contributo risulti adeguato o meno».

Tuttavia, Peterlana avverte: «Parallelamente a questo sostegno, va potenziata la gestione del territorio per aumentare la sicurezza in città».

L’auspicio che esprime è chiaro: «La microcriminalità deve essere fermata. L’insicurezza produce ricadute negative per l’intera comunità, ad esempio spingendo imprenditori e cittadini a scelte difficili come l’abbandono di alcune aree».

La necessità di un intervento coordinato

L’attenzione delle istituzioni su questo tema rappresenta un passo importante, ma le associazioni sottolineano come non basti unicamente un supporto finanziario a breve termine per riparare i danni causati dalla criminalità minore.

Per garantire che le zone oggetto di episodi criminosi tornino a essere spazi sicuri di socializzazione e di attività economica, è indispensabile investire in strategie di prevenzione integrate che comprendano la collaborazione tra le forze dell’ordine, il potenziamento della videosorveglianza, l’illuminazione pubblica adeguata e policy mirate alla sicurezza urbana.

In questo senso, il Comune e la Provincia stanno studiando interventi per rafforzare la sicurezza percepita, elemento cruciale per mantenere viva la vitalità commerciale e sociale del capoluogo trentino.

È fondamentale che enti locali, associazioni di imprese e cittadini cooperino per costruire un contesto urbano dove la prevenzione diventi elemento cardine della politica territoriale, così da ridurre significativamente fenomeni di microcriminalità e vandalismo.

Molti commercianti segnalano che spesso preferiscono evitare di lavorare in determinate zone della città a causa dell’insicurezza crescente. Questi stessi luoghi finiscono per trasformarsi in vere e proprie aree interdette, o “zone franche”, perché non vengono più frequentate e suscitano timore tra i cittadini.

Per questo motivo, Peterlana invita a considerare il fondo di sostegno destinato alle attività vittime di furti e atti vandalici come uno strumento temporaneo e emergenziale:

«Non possiamo accettare che la questione della sicurezza diventi un problema cronico e permanente in città. È indispensabile adottare misure efficaci che permettano di superare questa fase critica e far sì che le zone attualmente percepite come insicure tornino a essere luoghi di aggregazione e socialità».

Massimo Piffer, presidente dell’Associazione commercianti al dettaglio di Confcommercio, sottolinea l’importanza della prevenzione nel contrasto ai fenomeni criminali. Pur riconoscendo positivamente l’iniziativa del Comune di destinare un contributo economico alle attività colpite, egli la considera solo un primo passo nel quadro più ampio di una strategia necessaria.

Piffer spiega che l’obiettivo principale dovrebbe essere la prevenzione, realizzata tramite un presidio costante delle forze dell’ordine sul territorio. In questo modo si può creare una percezione reale di sicurezza per chi abita e lavora in Trento, grazie anche al dialogo continuo tra polizia locale e commercianti, che consente un controllo puntuale della situazione.

Il presidente evidenzia inoltre che, benché il fondo costituisca un aiuto concreto, si tratta pur sempre di risorse pubbliche. Sarebbe quindi più vantaggioso impiegare questi fondi in attività preventive che riducano la probabilità che nuovi episodi criminosi avvengano, con un ulteriore beneficio significativo: alleggerirebbe l’ansia e la paura quotidiana che molti esercenti vivono a causa dei furti.