La campagna elettorale per il voto previsto il 12 e 13 ottobre è entrata nel vivo. Il centrodestra si mostra fiducioso: «Questa sfida sarà coinvolgente». Ma non sono mancate critiche da parte del sindaco all’esordio della lista civica È ora!, definendo il loro tour elettorale come un percorso quinquennale finanziato con risorse pubbliche.

Confronti politici, sfide personali, incontri pubblici e negoziati interni ai partiti segnano l’avvio ufficiale della competizione elettorale in Toscana, a un mese dal voto di ottobre 2025. Il candidato del centrodestra e di Fratelli d’Italia, Alessandro Tomasi, ha definito questa tornata elettorale come una opportunità per un cambiamento nella Regione durante l’assemblea della lista civica È ora!, tenutasi al teatro Aurora di Scandicci.

Sul palco erano presenti oltre settanta candidati, mentre in platea circa duecento persone, tra cui anche l’ex sindaco di Prato, Roberto Cenni.

Tomasi ha sottolineato:

«Le priorità sono lavoro e sanità, ma dobbiamo parlare anche di famiglia, casa, formazione e innovazione tecnologica. È necessario ringiovanire il dibattito portando nuovi argomenti al centro della discussione, senza appesantirlo come cercano di fare i nostri avversari.»

Ha poi aggiunto l’importanza di un approccio più trasparente e responsabile alla gestione pubblica in Toscana:

«Non intendo dare lezioni morali, ma è indispensabile mettere l’interesse pubblico prima di quello privato. Io stesso cerco di amministrare senza sprechi nemmeno un euro del bilancio comunale.»

In un passaggio più diretto, Tomasi ha scatenato gli applausi tra i presenti, criticando la strategia della lista civica:

«Non si può passare cinque anni a girare per tutta la regione in una campagna elettorale permanente, soprattutto usando i nostri soldi pubblici. Noi possiamo lavorare al massimo per guadagnare un voto in più rispetto a loro, questo basta. Non posso farcela da solo, ma insieme ce la faremo.»

Il clima politico e le tensioni emergenti

Questo scambio di battute ha evidenziato le tensioni crescenti tra i protagonisti di una campagna che si annuncia serrata e combattuta. La competizione elettorale in Toscana coinvolge numerose forze politiche e civiche, con gli schieramenti che cercano di consolidare il proprio consenso mobilitando territori e figure di rilievo.

Il ruolo delle liste civiche e delle loro strategie di comunicazione è divenuto centrale nel confronto politico, rappresentando una novità rispetto alle tradizionali dinamiche dei grandi partiti. La polemica sulla gestione delle risorse pubbliche per sostenere una campagna così estesa riflette una questione di trasparenza e utilizzo appropriato dei fondi pubblici, argomento spesso al centro del dibattito politico.

Il messaggio lanciato dal centrodestra punta a mettere in discussione le modalità di azione dei competitor, proponendo un modello di governo che si basi sul rigore amministrativo e su una nuova visione delle priorità regionali, soprattutto in vista delle sfide economiche e sociali che attendono la Toscana.

Con l’avvicinarsi del voto, l’attenzione sarà rivolta a come questi temi verranno recepiti dall’elettorato e quali coalizioni riusciranno a imporsi in un contesto politico complesso e in evoluzione.

Durante l’inaugurazione della mostra dedicata a Enrico Berlinguer al Nelson Mandela Forum, Francesco Tomasi ha incontrato il suo avversario politico, Eugenio Giani. Tomasi ha affermato con rispetto:

«Sono venuto con piacere a omaggiare una figura importante, con un grande spessore morale che ha insegnato molto, sebbene appartenga a una cultura politica differente dalla mia. È fondamentale distinguere tra l’avversario politico e il rispetto personale; come è stato detto, è attraverso questo confronto civile e democratico che si può incentivare la partecipazione al voto.»

Eugenio Giani ha risposto sottolineando l’importanza del confronto:

«È positivo che intorno a figure storiche emerga un rispetto condiviso da tutti: da chi, come me, interpreta quel pensiero e quella cultura nel contesto odierno, e da chi, in un confronto democratico, sostiene posizioni politiche differenti.»

Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa, presente all’evento, ha criticato questa situazione osservando con fermezza:

«Cosa ci fa il candidato sostenuto da Vannacci al Mandela insieme a Berlinguer? È chiaro: vuole rassicurare l’elettorato moderato di non essere fascista. La storia di Giani è quella di un socialista, non di chi ha vissuto direttamente l’esperienza del PCI. Se tutto si riduce a mera apparenza e comunicazione, e se Tomasi e Giani competono per somigliarsi di più, noi saremo volentieri la vera alternativa.»

La visita alla mostra ha visto anche la partecipazione, a poco a poco, di diversi esponenti del Partito Democratico, subito dopo la conclusione del secondo tavolo di coalizione del centrosinistra dedicato al programma elettorale.

Stato della coalizione e prossimi passi

L’incontro, descritto dalla vicesegretaria regionale dem Stefania Lio con un «clima sereno e un esito positivo», conferma il percorso già definito: elaborare un programma condiviso in dieci punti, chiari e privi di mediazioni complicate, da affiancare ai programmi dei singoli partiti. A seguire, si procederà con la definizione degli equilibri di forza nelle urne, dove la vera competizione sarà tra la lista Avs e quella civica di Giani con l’appoggio dei renziani per la seconda posizione dopo il PD.

Successivamente, spazio sarà dato agli aspetti decisivi per i vincitori, con possibili avvicinamenti e tensioni tra le diverse forze della coalizione.