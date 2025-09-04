Aqara, leader globale nel settore dell’IoT, alza il sipario sulle sue ultime innovazioni all’IFA 2025 di Berlino. L’azienda si posiziona all’avanguardia di un nuovo trend: l’intelligenza spaziale. La chiave è integrare sensori onnipresenti e intelligenza artificiale per creare case che non si limitano a obbedire ai comandi, ma che anticipano e si adattano alle esigenze dei loro abitanti.

Cathy You, Senior Vice President of Global Business and Strategy di Aqara, ha dichiarato: “A nostro avviso, l’intelligenza spaziale è la prossima frontiera della tecnologia per la casa intelligente, e siamo orgogliosi di essere in prima linea in questa evoluzione.” Ha aggiunto: “Le nostre dimostrazioni all’IFA mostrano come il rilevamento avanzato, l’intelligenza artificiale e l’automazione contestuale lavorino insieme per fornire ambienti più intelligenti – sia nelle case, negli uffici, negli hotel, negli spazi commerciali o nelle strutture pubbliche – che non solo rispondono ai comandi degli utenti, ma ne anticipano e si adattano alle esigenze.”

Prodotti e innovazioni in vetrina

La vetrina di Aqara all’IFA è ricca di novità. Sul fronte della sicurezza, spicca il Doorbell Camera G400 (Wired), un videocitofono cablato con un sensore 2K e una visione “testa a piedi”, che non perde un dettaglio. Il dispositivo integra l’intelligenza artificiale per il riconoscimento di volti, pacchi, veicoli e animali, offrendo anche il supporto per Apple Home, Alexa, Google Home e altri.

Ma non è tutto: l’azienda ha presentato anche due prototipi. La Camera G510 (Battery), la prima telecamera da esterno a batteria con pannello solare integrato, e l’Home Station M410, un hub multifunzionale per la sicurezza e il controllo di dispositivi Matter.

Sul fronte dell’efficienza energetica, arriva il nuovo Radiator Thermostat W600, che supporta le connettività Thread e Zigbee, e una serie di prese e wall outlets per i mercati UE e UK. Questi prodotti permettono il monitoraggio dei consumi energetici, aprendo a nuove automazioni intelligenti.

Un’altra novità fondamentale è l’Hub M200, che funge da Matter Controller e gestisce una vasta gamma di protocolli, semplificando la gestione della casa smart. Infine, il software Aqara Home e il servizio cloud HomeGuardian sono stati aggiornati con nuove funzionalità, come il Soft Sensor (un sensore virtuale basato su AI) e Automation 2.0, che permette di creare logiche di automazione più complesse e precise.