La scena, pur ormai vista e rivista, ricorda un celebre duello di Sergio Leone e ben rappresenta la complessa situazione che sta attraversando il centrosinistra in Puglia. Da un lato c’è Michele Emiliano, considerato il “buono”, che ha rinunciato generosamente a un seggio in Consiglio regionale per puntare a un posto da deputato nelle prossime elezioni. Dall’altro, Antonio Decaro è visto dalla sinistra del Partito Democratico come l’antagonista, pronto allo scontro con Avs e a minacciare una rottura definitiva: secondo lui, la presenza in consiglio di ex presidenti della regione renderebbe complicato lavorare liberamente. Terzo protagonista è Nichi Vendola, la cui posizione è particolarmente delicata, soprattutto in relazione alle resistenze di Decaro. Sarebbe però riduttivo attribuirgli un ruolo antagonista solamente per dinamiche narrative.

Il momento decisivo è imminente: nella tabella di marcia di Elly Schlein la data da segnare è quella di domani. A Bisceglie la segretaria del PD avrebbe dovuto presentare ufficialmente Decaro, il candidato con mezzo milione di preferenze, come leader unico per la presidenza della regione. Eppure, ieri sera alle otto, lo stesso candidato ha inaspettatamente frenato.

Antonio Decaro ha dichiarato:

«Non sono né indispensabile, né insostituibile.»

Un messaggio chiaro e senza equivoci, che si può leggere così: «Se c’è Vendola, io non ci sto». Di conseguenza, all’interno del circolo ristretto che accompagna Schlein è tornato a emergere il dibattito su possibili candidati alternativi: si fa il nome di Francesco Boccia o, addirittura, dello stesso Vendola.

I dem pugliesi, nel frattempo, ripetono con insistenza che «si può vincere con qualsiasi candidato», ma fanno anche sapere a Decaro che sta entrando in conflitto con la base di Vendola e del PD, sottolineando come molti militanti storici stiano inviando messaggi contrari alla sua posizione.

La tensione è palpabile. Elly Schlein appare visibilmente irritata — usarlo come eufemismo potrebbe già essere troppo — nei confronti di Decaro. Aveva già concordato con lui il testo della nota ufficiale diramata martedì sera dal Nazareno, e non si aspettava un immediato ripensamento espresso tramite un comunicato successivo.

Il contesto politico e le implicazioni interne

La situazione in Puglia è rappresentativa di una frattura profonda all’interno del centrosinistra italiano, soprattutto tra componenti più tradizionali e una nuova leadership che cerca di rimodellare il partito. La figura di Elly Schlein è centrale in questo processo di rinnovamento, ma incontra resistenze significative non solo da parte di Michele Emiliano — con una lunga storia politica regionale — ma anche da personalità come Decaro e Nichi Vendola, simboli ormai di correnti ben radicate.

Il confronto sulla candidatura alla presidenza della Regione ha più dimensioni: politiche, personali e strategiche. Da un lato, la necessità di unire l’elettorato di centrosinistra evitando spaccature interne che possano favorire le forze di opposizione. Dall’altro, la volontà di non accettare imposizioni che possano escludere una parte significativa del gruppo dirigente e degli iscritti.

La scelta del candidato unitario sarà quindi decisiva per le sorti del centrosinistra in Puglia. Si profila una possibile mediazione, ma anche lo scenario di un confronto acceso che potrebbe complicare le prospettive elettorali. Le prossime ore sono perciò cruciali per sbloccare questa impasse e definire la strategia vincente.

Il clima politico in Puglia è sempre più teso, con continui rifiuti indirizzati a Vendola. Tuttavia, sembra che la reazione più intensa provenga proprio dall’ex presidente della regione, che ieri mattina ha mostrato tutta la sua irritazione nel leggere che anche Emiliano vorrebbe escluderlo dalla scena politica locale. A riguardo, Emiliano gli avrebbe assicurato: «Non è vero, è una falsità». Per Vendola, tuttavia, la questione non riguarda la generosità, quanto piuttosto l’autonomia dei partiti.

All’interno dei vertici di Avs cresce l’esasperazione, come evidenziato dalle dure parole del leader dell’area ecologista, Angelo Bonelli. Pur riconoscendo il valore di Decaro, Bonelli sottolinea che “non può arrogarsi il diritto di imporre veti sui candidati altrui”, definendo tale comportamento “inaccettabile”.

Lo scontro politico si trasforma così in un vero e proprio terremoto, con l’onda del Nazareno che si infrange sulle coste pugliesi, alimentata da rabbia e imbarazzo. La segretaria nazionale ha delineato una linea comunicativa precisa: «Il nostro orientamento rimane unito in tutte le regioni, mentre il centrodestra continua a dividersi». Quanto al triangolo di candidati composto da Emiliano, Decaro e Vendola, ha assicurato: «Si concluderà con un lieto fine».

Dietro queste parole di ottimismo si nasconde tuttavia la preoccupazione che Decaro, noto anche come “Antonio”, possa davvero ritirarsi dalla competizione. Tra gli scettici, infatti, si diffonde la convinzione che Decaro stia puntando alla scena nazionale e preveda una maggiore visibilità nel Parlamento europeo. Temendo di rimanere incastrato nel contesto pugliese, avrebbe deciso di non candidarsi più, vedendo nella presenza di Emiliano e Vendola due ostacoli insormontabili.

Fonti vicine raccontano che ieri i due storici rivali, Emiliano e Vendola, si siano confrontati telefonicamente, riflettendo su quello che ormai si considera un vero e proprio teorema della sinistra. Decaro sarebbe infatti “manovrato da Renzi” e dai riformisti dem contrari all’idea di Schlein di guidare il Governo a Palazzo Chigi. Lo scopo sarebbe quello di indebolire la candidatura di Elly, aspettando di vedere confermata ufficialmente quella di Vendola per ritirarsi formalmente dalla corsa elettorale.

Nel frattempo, resta sullo sfondo Emiliano, che interpreta il ruolo della parte “buona”, sebbene anche lui manifesti la sua indignazione. Si percepisce vittima di un vero e proprio “parricidio politico”, considerando il fatto che ha speso vent’anni per far crescere politicamente Antonio. Nutre inoltre sospetti sul fatto che Decaro stia cercando con ogni mezzo un pretesto per ritirarsi, preferendo così rifugiarsi a Bruxelles nei panni del nuovo rottamatore.