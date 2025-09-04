La nuova stagione del progetto “PFU Zero” di EcoTyre prende il via dalla Puglia con un’importante operazione ambientale. Oggi, 4 settembre, circa 3.000 pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati verranno rimossi dal Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine. L’intervento fa parte di una collaborazione che dura da 13 anni tra EcoTyre e Legambiente, nell’ambito della campagna “Puliamo il Mondo”.

Un’operazione complessa con l’aiuto degli speleologi

L’iniziativa odierna si avvale del coinvolgimento di speleologi, che aiuteranno a raggiungere le aree più difficili del parco dove sono stati lasciati i PFU. Una volta recuperati, i pneumatici saranno trasportati da EcoTyre all’impianto di trattamento più vicino per il loro recupero e riciclo. La campagna “Puliamo il Mondo” tornerà a livello nazionale il 19, 20 e 21 settembre, coinvolgendo associazioni, scuole e amministrazioni locali.

I dati di raccolta di EcoTyre nel 2024

Nel 2024, EcoTyre ha raccolto complessivamente 44.548.474 kg di PFU in tutta Italia. Di questi, circa 42 milioni di kg provengono dalla rete nazionale di gommisti, mentre 2 milioni di kg sono stati recuperati dagli autodemolitori ACI. La restante parte è stata rimossa grazie a ritiri straordinari come quello odierno. L’azienda ha effettuato 16.316 ritiri a livello nazionale, con una media di 2.308 kg per ciascuno. La Puglia, in particolare, ha superato gli obiettivi di raccolta, rimuovendo circa 2.7 milioni di kg di PFU con 690 ritiri.

L’importanza del progetto e la lotta all’abbandono

Enrico Ambrogio, presidente di EcoTyre, ha espresso la sua soddisfazione per la costante diminuzione dei PFU abbandonati in natura, segno che i cittadini e i gommisti si affidano sempre più al corretto sistema di gestione. L’azienda si è impegnata a ritirare il 10% in più di PFU rispetto a quanto richiesto dalla normativa per il 2025, promuovendo anche l’uso della gomma riciclata in prodotti di Economia Circolare.

L’allarme di Legambiente

Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti una fondamentale azione di prevenzione e sensibilizzazione contro l’abbandono illegale dei pneumatici. Un fenomeno che spesso alimenta il mercato nero e i traffici internazionali, come evidenziato dai sequestri di PFU diretti in particolare verso l’Africa.