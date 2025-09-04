Israele ha condotto un raid aereo in Libano che ha sfiorato una pattuglia dei soldati di pace della missione Unifil. Fortunatamente nessun militare è rimasto ferito, ma le Nazioni Unite hanno denunciato l’accaduto come «uno degli attacchi più gravi al personale dell’Unifil dal cessate il fuoco dello scorso novembre», rilevando una chiara violazione del diritto internazionale.

La reazione degli Stati che contribuiscono alla forza di interposizione, con in prima linea l’Italia, è stata immediata e dura. A livello politico a Roma si avverte un forte turbamento: sullo sfondo della crisi a Gaza, con la guerra che continua a provocare fame e decine di migliaia di vittime, la tensione aumenta.

Stefano Graziano, capogruppo del Partito Democratico, ha chiesto un chiaro richiamo e responsabilità da parte dello Stato israeliano:

«Israele deve essere chiamato a rispondere delle proprie azioni. Il silenzio o l’ambiguità su questa grave vicenda equivalgono a una forma di complicità».

La tattica bellica di Tel Aviv si basa ormai sull’impiego massiccio di tecnologie all’avanguardia, con un minor coinvolgimento diretto di uomini nelle operazioni. Martedì, quattro droni armati israeliani hanno sconfinato nello spazio aereo libanese sorvolando una pattuglia di caschi blu dell’Unifil, lasciando cadere i loro ordigni in un raggio di distanza tra i 20 e i 100 metri dalla pattuglia.

L’ONU ha definito l’episodio un attacco con bombe non meglio specificate, mentre Israele ha risposto precisando che si trattava di granate «stordenti».

Nonostante ciò, la pattuglia è stata costretta a ritirarsi, lasciando bloccata la strada che stava tentando di liberare e senza poter raggiungere il punto d’osservazione previsto.

Secondo fonti della missione di pace, le forze internazionali sono state chiaramente identificate sul terreno e avevano comunicato alle Forze di Difesa Israeliane la loro presenza. I veicoli bianchi, le insegne e le divise erano ben visibili.

Questa circostanza esclude la possibilità che gli attacchi siano stati frutto di un errore o di un fraintendimento, come ad esempio scambiarli per miliziani di Hezbollah. Piuttosto, la valutazione più probabile è che si sia trattato di un avvertimento: l’area di confine deve rimanere una zona cuscinetto sotto il controllo di Israele.

Il contesto della missione Unifil e l’importanza strategica del confine

La missione Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) è stata istituita nel 1978 con il compito di sorvegliare il cessate il fuoco tra Libano e Israele e di assicurare la stabilità nell’area del confine meridionale libanese. La forza di interposizione è composta da militari di diversi Paesi, tra cui un contributo significativo proviene dall’Italia, che ne detiene anche il comando.

Il confine tra i due Paesi è da sempre un punto cruciale per la sicurezza regionale, monitorato con attenzione dalle Nazioni Unite e dallo stesso governo italiano, al fine di prevenire escalation di violenza e limitare il rischio di scontri diretti.

Questo episodio, dunque, assume un peso politico e diplomatico rilevante oltre che militare, all’interno di una crisi che prosegue ormai da mesi e che interessa un’area geopolitica estremamente delicata.

Le reazioni internazionali e le prospettive future

Le Nazioni Unite hanno ribadito la necessità di rispettare il diritto internazionale umanitario e di garantire la sicurezza delle forze di pace presenti sul territorio. Nel contempo, la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione la situazione a Gaza e il potenziale allargarsi delle tensioni nel Medio Oriente.

I governi europei, e in particolare quello italiano, sono chiamati a un ruolo di mediatori per favorire il dialogo e cercare soluzioni che evitino un’escalation militare più estesa. La condanna degli attacchi contro i caschi blu e la richiesta di responsabilità da parte di Israele sono elementi fondamentali per mantenere la legittimità della missione di pace e l’equilibrio fragile nell’area.

In questo contesto, ogni azione che metta a rischio la sicurezza delle forze internazionali può compromettere le possibilità di stabilizzazione e il rispetto dei confini sanciti dagli accordi internazionali.

Il comando della missione Unifil, sotto la guida del generale italiano Diodato Abagnara, è impegnato a favorire il dialogo tra israeliani e libanesi mantenendo una posizione di neutralità. In relazione al bombardamento subito martedì, la nota ufficiale non attribuisce direttamente la responsabilità, ma sottolinea che «è compito delle Forze di Difesa Israeliane garantire la sicurezza delle truppe di pace». Viene evidenziato che qualsiasi azione che metta a rischio i Caschi Blu rappresenta una grave violazione della Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

Da parte israeliana, la risposta si presenta in termini altrettanto formali ma risoluti. Le autorità dichiarano che «non sono stati effettuati colpi intenzionalmente contro le forze di Unifil». La spiegazione fornita è che «era stata individuata una presenza sospetta nella zona, per cui sono state lanciate diverse granate stordenti per allontanare la minaccia». Israele non offre scuse né ribadisce il proprio sostegno alla missione di pace, ma chiarisce semplicemente che «la sicurezza dei civili e delle nostre truppe è la priorità assoluta».

Le reazioni politiche

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha condannato con fermezza gli attacchi rivolti a chi «opera per garantire sicurezza e stabilità in Libano». Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha definito l’episodio un «atto grave». Ha dichiarato: «Non si è trattato di un errore da parte dell’IDF, ma di una scelta precisa. Una decisione tanto intenzionale da parte loro quanto inaccettabile per noi. Esprimerò con tutta la determinazione possibile al mio omologo israeliano la nostra totale disapprovazione, e anche oltre, per quanto accaduto».

Anche i governi di Spagna e Francia, che partecipano con centinaia di soldati alla medesima missione di pace, hanno espresso preoccupazione e posizioni analoghe.

Le critiche dall’opposizione

Le forze di opposizione hanno espresso forti critiche sull’accaduto. Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, ha definito l’attacco «l’ennesimo capitolo di una spirale di insensatezza di cui l’esercito israeliano sembra essere ormai vittima quotidiana».

Graziano Delrio, esponente del Partito Democratico, ha evidenziato: «Colpire un contingente delle Nazioni Unite significa attaccare la comunità internazionale. Non possiamo accettare che i nostri uomini e donne in uniforme diventino bersagli di chi, come Israele in questo caso, dimostra totale mancanza di rispetto per le norme internazionali».

Per Osvaldo Napoli, membro della segreteria nazionale di Azione, si tratta di un episodio «vergognoso»: «Non si può definire un semplice errore, come si vorrebbe far credere, considerando che è il secondo caso di questo genere in pochi mesi».