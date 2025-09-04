La vita di Enrico Berlinguer è protagonista di una mostra allestita al Mandela Forum di Firenze, inaugurata mercoledì 3 settembre e visitabile gratuitamente fino al 5 ottobre. Questa esposizione offre un percorso ampio e dettagliato, che attraverso immagini, video, registrazioni audio e materiali d’archivio ripercorre non solo la biografia del leader comunista, ma soprattutto le sue idee politiche e il suo contributo morale, che hanno segnato profondamente il Paese.

Berlinguer fu segretario del Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984; prima di allora, militante e dirigente di spicco, è riconosciuto come un leader di grande integrità morale, radicato nella realtà sociale italiana e rispettato persino dai suoi avversari politici.

La mostra è stata progettata per ricostruire storicamente e visivamente il percorso di Berlinguer grazie a documenti originali custoditi presso la Fondazione Gramsci, accompagnati da giornali, riviste, opuscoli e materiali audiovisivi principalmente forniti dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e dalle Teche Rai, insieme a una selezione di fotografie tratte da reportage.

Il materiale esposto è suddiviso in cinque sezioni tematiche: gli affetti, il ruolo dirigente, la crisi italiana, la dimensione globale e infine attualità e futuro. Il filo conduttore che lega queste aree è il tema della pace, elemento cardine nel pensiero e nell’impegno di Berlinguer.

Questa iniziativa, ideata e organizzata dall’Associazione Enrico Berlinguer per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della sinistra italiana, in collaborazione con la Fondazione Gramsci, ha già toccato diverse città italiane: a Roma presso il Mattatoio, a Bologna al Museo Civico Archeologico, oltre ad essere stata ospitata in Sardegna, a Sassari e Cagliari, raggiungendo complessivamente oltre 131.000 visitatori.

A Firenze, l’organizzazione è curata dall’associazione Nelson Mandela Forum, che ha inoltre promosso l’intitolazione del piazzale antistante l’ingresso del Forum proprio a Berlinguer, in collaborazione con il Comitato di indirizzo politico presieduto da Michele Ventura e composto da figure quali Fiorella Gasperini, Marisa Nicchi, Leonardo Domenici, Paolo Fontanelli, Daniela Lastri, Marco Spinelli, Maurizio Paolini e Tea Albini.

Michele Ventura, presidente del Comitato di indirizzo politico, ha ricordato l’impegno di Berlinguer per la pace:

“Per Enrico, la costruzione della pace passava necessariamente attraverso il disarmo. Fino agli ultimi giorni ha lavorato su questi temi con un rilievo internazionale, dimostrando una visione lucida e lungimirante che conserva ancora oggi grande attualità. In un’epoca segnata da conflitti e violenza come la nostra, ribadire il suo impegno per la pace assume un valore ancor più significativo.”

Il presidente dell’associazione Nelson Mandela, Massimo Gramigni, ha sottolineato l’importanza di ospitare la mostra proprio al Mandela Forum:

“Questa esposizione non poteva trovare una sede migliore, sia per le dimensioni che per il valore simbolico del nome che il luogo porta. Non è casuale che il piazzale d’ingresso sia stato dedicato proprio a Berlinguer. In uno spazio così laico e multifunzionale, noto per aver ospitato eventi culturali, sportivi e momenti di solidarietà – come il più grande centro vaccinale della Toscana durante la pandemia – sarà possibile conoscere e riscoprire la figura di Berlinguer attraverso un percorso di memoria, storia ed emozioni.”