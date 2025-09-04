Il Gruppo ASTM, tra i principali operatori globali nel settore autostradale e delle infrastrutture, segna un colpo da maestro negli Stati Uniti. Attraverso la controllata Halmar International, si è aggiudicato un contratto da 1,9 miliardi di dollari per la progettazione e costruzione di un nuovo tratto della metropolitana di New York, la “Second Avenue”. La commessa, che si estenderà tra la 116a e la 125a Strada, rappresenta il più grande appalto di scavo in galleria mai assegnato nella storia della Metropolitan Transportation Authority (MTA).

Halmar leader del consorzio internazionale

Il progetto è stato affidato a un raggruppamento d’imprese guidato da Halmar International, controllata statunitense di Itinera – l’EPC contractor del Gruppo ASTM. Halmar agisce in qualità di leader del consorzio Connect Plus Partners, in partnership con la società spagnola FCC Construction. L’MTA, committente dell’opera, gestisce una delle più estese reti di trasporti del Nord America, servendo oltre 15 milioni di persone.

Tosoni: “Orgoglio e conferma delle nostre competenze”

L’Amministratore Delegato del Gruppo ASTM, Umberto Tosoni, ha espresso grande soddisfazione per l’importante traguardo. “L’aggiudicazione di questo nuovo contratto negli Stati Uniti rappresenta per noi motivo di grande orgoglio ed è un risultato estremamente significativo che conferma la nostra forza operativa, le competenze distintive del Gruppo e la capacità di realizzare progetti complessi in uno dei mercati più competitivi a livello globale» – ha dichiarato Tosoni. Ha poi sottolineato la rilevanza strategica dell’operazione. «Questo progetto, in un mercato strategicamente rilevante e simbolico come quello statunitense, contribuirà a migliorare la mobilità sostenibile nella città di New York, e riflette pienamente la nostra strategia di crescita internazionale, il nostro impegno nel realizzare infrastrutture innovative e di alto valore per le comunità”.