Un’ampia popolazione a rischio, una risposta concreta. Nella ASL Roma 2 sono circa 145.000 le persone a rischio di sviluppare un evento cardiovascolare, di cui 41.800 a rischio alto e molto alto. Un dato preoccupante, soprattutto se si considera che il 40% di queste persone non ha mai effettuato una visita cardiologica e il 15% non ha mai controllato il colesterolo. I dati emergono da una stratificazione del rischio realizzata su circa 1.3 milioni di cittadini in collaborazione tra la ASL Roma 2 e l’azienda farmaceutica Novartis.

Un ambulatorio dedicato e una sinergia pubblico-privato

Per affrontare questa emergenza sanitaria, la ASL Roma 2 ha aperto un ambulatorio dedicato alle dislipidemie presso l’ospedale Sandro Pertini. L’iniziativa, che si inserisce in un protocollo d’intesa con Novartis, ha l’obiettivo di delineare percorsi di salute mirati per i pazienti a rischio. Questa collaborazione pubblico-privato è stata elogiata da Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, che la definisce “un’iniziativa… molto importante” che “dimostra come la sinergia tra un’azienda sanitaria pubblica e una grande azienda farmaceutica… possa dare dei risultati di assoluta rilevanza per i cittadini della nostra Regione”.

Prevenzione e sostenibilità: un modello virtuoso

Secondo le stime, il miglioramento del follow-up dei soggetti ad alto rischio potrebbe ridurre la mortalità ospedaliera fino al 7% e diminuire la degenza ospedaliera da 11 a 6 giorni. Un’ottimizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale che, come sottolineato dal professor Antonino Granatelli, direttore dell’Unità Operativa Complessa Cardiologia dell’ospedale Pertini, permetterebbe di rispondere in modo mirato ai bisogni dei pazienti. Anche Valentino Confalone, nella foto, amministratore delegato di Novartis Italia, esprime soddisfazione per i risultati e si augura che il progetto possa diventare un “esempio virtuoso anche per altre realtà”.