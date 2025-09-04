Aon plc, il colosso globale dell’intermediazione assicurativa e della consulenza per la gestione dei rischi, annuncia la sua entrata nel mondo della Formula 1. L’azienda ha siglato un accordo pluriennale per diventare Official Partner di Scuderia Ferrari HP, la scuderia più vincente e longeva del circus. La partnership prenderà il via in un palcoscenico d’eccezione: il Gran Premio d’Italia a Monza, il “Tempio della Velocità”.

Un’alleanza strategica fondata su valori condivisi

La scelta di Monza come punto di partenza non è casuale. Il circuito, noto per la sua ricerca di velocità e innovazione, riflette i principi che guidano Aon nel suo lavoro quotidiano. Come dichiarato da Carlo Clavarino, Executive Chairman International Business di Aon, l’accordo rappresenta un allineamento strategico di valori. “Vediamo in questa partnership un allineamento strategico di valori, in cui velocità, dati e lavoro di squadra possono determinare risultati migliori – in pista per Scuderia Ferrari HP e nel business per i nostri Clienti.”

Un programma di sponsorizzazioni in evoluzione

La collaborazione con Ferrari si aggiunge a una già solida lista di partnership sportive internazionali che includono la Ryder Cup, i PGA e LPGA Tour e la squadra femminile irlandese di rugby. Per Andrea Parisi, CEO Italy and Eastern Mediterranean di Aon, questa partnership rappresenta un’evoluzione. “La partnership con Scuderia Ferrari HP rappresenta un’evoluzione nel nostro programma globale di sponsorizzazioni sportive, integrando le iniziative già esistenti ed estendendo la presenza del nostro brand in Italia e nel mondo. Sono orgoglioso che Aon sia al fianco di un brand tanto prestigioso. Con Ferrari condividiamo il medesimo spirito di squadra, l’impegno costante, la continua preparazione, la ricerca del miglior risultato e il colore rosso della passione per quello che facciamo tutti i giorni.”

Riconoscibilità e passione: il coinvolgimento dei clienti

Secondo Emanuela Cristiano, Chief Marketing Officer Italy and Eastern Mediterranean di Aon, l’alleanza aprirà nuove opportunità di engagement. “Il forte engagement della fanbase Ferrari e l’incredibile atmosfera che si crea in ogni gara di Formula 1 offrono un’occasione unica per entrare in contatto con i nostri Clienti, ampliando ancor più la nostra riconoscibilità sul territorio nazionale. Questa partnership consente ad Aon di coinvolgere un pubblico ispirato da valori come passione, performance e orientamento all’obiettivo, principi che riflettono il nostro impegno nell’aiutare i clienti a prendere decisioni migliori in momenti significativi.”