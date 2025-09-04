Un’ondata di delisting sta travolgendo le Borse europee, svuotando i listini e ridisegnando il panorama finanziario. Dal 2010 al 2022 il numero di aziende quotate nell’UE è crollato del 15%, passando da 7.400 a poco più di 6.300. Il 2023 ha segnato un’accelerazione drammatica, con i mercati Euronext che hanno registrato 110 delisting, quasi il triplo rispetto all’anno precedente. Un fenomeno che ha fatto evaporare 467 miliardi di euro di capitalizzazione, con implicazioni dirette per investitori e imprese, in particolare le PMI. È quanto emerge dal report della Rome Business School, che analizza dinamiche, cause e conseguenze di questo trend.

Milano e le diverse dinamiche europee

Non tutti i mercati europei sono uguali. L’analisi del report svela un quadro variegato. Parigi è la piazza più colpita in termini di valore: nel 2023 ha rimosso 404 miliardi di euro, quasi l’intero ammontare europeo, con 22 delisting concentrati sul Main Market. Milano si distingue invece per il numero di operazioni, con 24 delisting nel 2023. La maggior parte ha riguardato il segmento delle PMI, ma l’impatto economico è stato polarizzato: più di 10 miliardi di euro persi sul listino principale a fronte di meno di un miliardo sull’Euronext Growth. Un chiaro segnale che l’impatto non dipende dal numero, ma dalla dimensione delle società coinvolte.

“Il fenomeno dei delisting in Europa non può essere letto solo come un segnale di debolezza del mercato azionario regolamentato, ma anche come il risultato di un processo di riorganizzazione strategica, in cui le imprese valutano l’opportunità della quotazione alla luce dei mutamenti del contesto competitivo, finanziario e regolamentare”, spiega Francesco Baldi, co-autore del report.

Il ruolo di attivisti e Private Equity

Gli investitori attivisti e i grandi fondi istituzionali sono tra i principali motori di questo fenomeno. Spesso con partecipazioni ridotte, spingono per cambiamenti strategici che portano al going private, ovvero alla rimozione dal listino. Nel 2023, le campagne attiviste a livello globale hanno toccato quota 235, con circa un quarto concentrate in Europa. Secondo S&P Global Market Intelligence, oltre il 30% dei delisting europei degli ultimi cinque anni è stato preceduto da queste pressioni. Questo processo, se da un lato offre maggiore libertà gestionale alle imprese, dall’altro “riduce la trasparenza dei mercati e restringe le opportunità di investimento per il pubblico retail”, afferma Massimiliano Parco.

A fronte di un mercato primario sempre più debole (solo 16 IPO nel primo semestre 2025 in Europa), il private equity e i mercati alternativi assumono un ruolo centrale. Nel 2024, in Italia, circa il 40% delle operazioni di M&A sopra i 100 milioni di euro ha visto il coinvolgimento di fondi.

Prospettive future: un mercato ibrido

Il fenomeno dei delisting sta portando l’Europa verso un modello finanziario ibrido, dove capitale pubblico e privato coesistono. La scelta di rimanere quotati o meno dipenderà sempre più da un bilanciamento tra la flessibilità offerta dai capitali privati e la necessità di preservare liquidità e trasparenza. Per l’Italia, dove le PMI sono la spina dorsale dell’economia, questo trend significa una maggiore dipendenza da credito bancario e investitori privati, riducendo le opportunità di accesso a capitali per la crescita.