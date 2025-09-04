Matteo Salvini ha dichiarato con un sorriso disarmante, espressione di una certa innocenza: «Se vedrò Luca Zaia a Venezia in questi giorni? Possibile». Queste parole sono state pronunciate all’interno dello spazio della Regione Veneto presso l’hotel Excelsior, da dove il presidente della Regione si era appena congedato poco prima di mezzora. Curiosamente, anche i loro interlocutori sono gli stessi, incluso il campione di sci Kristian Ghedina, che si trovava alla Mostra per presentare il suo film “Storie di sci”.

Inizialmente i due eventi — la presentazione delle torce olimpiche dei giochi Milano-Cortina 2026 prevista per le 12:30 e la proiezione del documentario di Ghedina alle 16 — erano programmati uno dopo l’altro. Tuttavia, Zaia ha dovuto abbandonare la Mostra per un impegno a palazzo Balbi verso le 15, impedendo così l’incontro con Salvini. Perciò, nonostante entrambi siano definiti i “campioni olimpici” della Lega, non si sono incrociati, anche se Zaia stesso ha ammesso che «probabilmente accadrà».

Salvini resterà in Veneto fino a sabato sera per la festa della Lega a Oppeano, nel Veronese, ma ha precisato che effettuerà diversi spostamenti: «Farò un po’ su e giù, ad esempio venerdì sarò in Friuli Venezia Giulia». È proprio nel movimento continuo tra le sue tappe ed eventuali impegni di Zaia che molti auspicavano potesse incastrarsi un confronto diretto fra i due. L’incontro, tuttavia, non si è verificato, alimentando voci che sottolineano un crescente distacco interno nel partito tra i due esponenti di punta del Carroccio.

Rapporti formali ma distanti

Secondo il team che supporta Zaia, i due leader si sono salutati soltanto tramite messaggi. Quando si è chiesto cosa comunicassero, la risposta è stata sintetica: «Si sono semplicemente salutati». Nonostante la cortesia rimanga intatta, e i rapporti siano descritti come cordiali anche in privato, resta una sensazione di freddezza, confermata dall’assenza di un dialogo diretto in un momento delicato per il centrodestra veneto.

Nel frattempo, le speculazioni sulle reali motivazioni dietro l’assenza di Zaia a un incontro con Salvini si rincorrono. Molti suggeriscono che dietro questa decisione ci sia la volontà di evitare confronti su questioni che riguardano non solo il futuro politico del Veneto, ma anche lo stesso incarico di Zaia. Il dubbio persiste che questa “sliding door” delle agende possa rispecchiare discrepanze più profonde, oltre la semplice questione organizzativa.

Il contesto politico veneto e le sfide del centrodestra

La situazione riflette una fase di stallo politico nel centrodestra del Veneto, dove le tensioni fra le diverse componenti si fanno più evidenti a pochi mesi dalle prossime elezioni regionali. La coalizione, pur essendo al governo, fatica a trovare un equilibrio tra le leadership di Zaia e Salvini, soprattutto in vista della composizione delle liste e della definizione dei candidati.

Le dinamiche interne al partito e le strategie elettorali hanno un impatto significativo sulla stabilità della coalizione e sulle modalità con cui verranno affrontati temi cruciali a livello regionale. Da un lato, Zaia rappresenta un punto di riferimento consolidato e radicato nel territorio, dall’altro, Salvini esercita un ruolo centrale nell’orientare le scelte politiche e nell’organizzazione del partito su scala nazionale e locale.

La mancata apertura a un dialogo diretto, dunque, non è solo un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di discussioni e di possibili conflitti interni che potrebbero definire il futuro assetto del centrodestra in Veneto.

Prospettive future

Nei prossimi giorni, sarà importante monitorare eventuali sviluppi e approfondimenti nei rapporti tra Zaia e Salvini, soprattutto considerando l’approssimarsi delle scadenze elettorali e la necessità di una strategia condivisa che rafforzi la coalizione. Una collaborazione più stretta potrebbe rappresentare un elemento determinante per il successo del centrodestra nelle urne, mentre tensioni continue potrebbero indebolire la sua posizione.

Resta dunque da vedere se i due leader riusciranno a superare le difficoltà attuali e a lavorare insieme per un progetto comune che valorizzi il potenziale politico della Regione Veneto e del partito.

Il rapporto tra Luca Zaia e Matteo Salvini attraversa una fase delicata, caratterizzata da una convivenza prudente sul tema delle Olimpiadi, ma con l’avvicinarsi del 23 novembre, data ultima per le elezioni regionali, la pressione per definire candidature e strategie cresce rapidamente.

Salvini conferma: «In Veneto il simbolo della Lega ci sarà sicuramente, le liste sono pronte e il nome del candidato governatore arriverà al più presto». Quanto alla presenza di Zaia nelle liste, aggiunge: «Zaia rappresenta un valore aggiunto per la Lega e per l’intera regione Veneto», rispondendo con una formula ormai consolidata. Intanto, cresce la curiosità su un possibile incontro tra i due, previsto al Lido o a Venezia. Salvini risponde con una punta di ironia destinata ai giornalisti: «È possibile, ma non ve lo diremo».

Per quanto riguarda il vertice del centrodestra utile a definire le candidature nelle sette regioni chiamate al voto, incluso il caso autonomo della Valle d’Aosta, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture annuncia che l’incontro non avverrà né oggi né domani, come ipotizzato in precedenza. «Questi vertici li leggo solo sui giornali», precisa, «Non sono mai stati fissati in agenda. Nella settimana in corso non è prevista alcuna riunione, ma spero di poterla convocare entro la prossima».

Il ministro preferisce invece concentrarsi sulle Olimpiadi ed esprime soddisfazione per il rispetto delle scadenze nei cantieri, in particolare della pista da bob, definita da esperti un “eccellenza mondiale”.

Salvini si esprime con un tono di apertura anche riguardo alle tensioni internazionali:

«Il confronto Italia-Israele? Spero che le gare si svolgano. Lo sport deve unire, non dividere o isolare».

Si augura inoltre che ai Giochi partecipino insieme atleti di nazionalità russe e ucraine, israeliane e palestinesi, sottolineando il valore unificante dello sport in contesti complessi.

Quando si parla di cinema, ammette di non essere esperto, ma sulle recenti contestazioni agli attori Gal Gadot e Gerard Butler – quest’ultimo particolarmente apprezzato da lui – sottolinea: «È inappropriato stilare liste di proscrizione contro gli attori; Gerard Butler non porta la responsabilità dei conflitti globali».

Il ministro preferisce però mettere in evidenza il valore strategico del dossier olimpico, dicendo: «La novità di questo progetto è che stiamo già ragionando sul dopo Olimpiadi. Spesso grandi manifestazioni in Italia lasciano debiti e incompiute alla chiusura. Qui, invece, si pensa a opere che resteranno a beneficio del pubblico sportivo anche in futuro. Le piste da bob e da sci diventeranno vere e proprie attrazioni».

Non manca, tuttavia, la questione delle frane sull’Alemagna, a pochi minuti da Cortina, ma il ministro rassicura:

«Ne ho discusso ieri con l’amministratore delegato di Anas. Si stanno adottando due interventi: uno a breve termine, perché febbraio è imminente, e uno a lungo termine per evitare di gestire emergenze continue. Anas coordina direttamente con i sindaci locali».

Alla domanda sulla possibilità di realizzare una galleria paramassi, proposta anche da Zaia, risponde: «Il nostro dovere è garantire l’accesso a Cortina entro febbraio-marzo. Da aprile 2026 forniremo un piano definitivo per la messa in sicurezza. Per quanto concerne i finanziamenti, se i progetti sono solidi, i fondi alla fine si trovano, come accaduto per il Ponte di Messina».