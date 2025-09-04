È entrato in funzione Black Hollow Sun I (BHS I), l’impianto fotovoltaico da 185 MWp sviluppato da ContourGlobal, la società controllata da Kkr guidata dall’italiano Antonio Cammisecra. L’impianto si trova vicino alla città di Severance, nello stato del Colorado.

BHS I rappresenta il primo progetto di energia rinnovabile operante negli Stati Uniti per ContourGlobal ed è solo la prima fase del complesso Black Hollow Sun, che includerà anche la fase BHS II con una capacità aggiuntiva di 139 MWp. Al completamento, previsto entro il 2026, l’intero impianto avrà una capacità totale di 324 MWp, diventando il più grande progetto solare nell’area del nord del Colorado e l’asset solare più esteso contrattualizzato da Platte River.

A pieno regime, il complesso genererà approssimativamente 608 GWh all’anno di energia elettrica da fonti rinnovabili, destinata a Platte River Power Authority, la società di servizi pubblici di proprietà comunitaria che serve le città di Fort Collins, Loveland, Estes Park e Longmont. Questa energia sarà sufficiente ad alimentare oltre 73.000 abitazioni nella regione, contribuendo a evitare circa 450.000 tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno.

Questo importante risultato arriva in concomitanza con le celebrazioni per il ventesimo anniversario di ContourGlobal, evidenziando la lunga presenza e l’impegno dell’azienda nel mercato statunitense, dove si propone di affermarsi come produttore indipendente di energia (IPP) focalizzato principalmente sulle fonti rinnovabili, anche attraverso ulteriori investimenti.

Antonio Cammisecra, CEO di ContourGlobal, ha commentato:

“L’entrata in funzione di Black Hollow Sun I rappresenta un momento fondamentale per la nostra azienda: è il primo impianto rinnovabile realizzato da ContourGlobal negli Stati Uniti, un traguardo particolarmente significativo in questo anno in cui celebriamo il ventesimo anniversario della nostra presenza nel paese. Il progetto, insieme alla seconda fase Black Hollow Sun II, che prevediamo di completare entro la fine del 2026, testimonia la nostra strategia volta a fornire energia pulita e affidabile, rafforzando al contempo il rapporto con le comunità locali e con partner chiave come Platte River Power Authority.”