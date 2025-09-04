Le aziende italiane prevedono quasi 569mila opportunità lavorative per il mese di settembre, con una stima che supera 1,5 milioni di ingressi nel trimestre settembre-novembre. Tuttavia, le proiezioni mostrano una diminuzione di circa 15mila assunzioni programmate rispetto a settembre 2024 (-2,6%) e un calo di 30mila ingressi (-1,9%) nel confronto con lo stesso trimestre dell’anno precedente.

Inoltre, si registra una lieve diminuzione, pari a un punto percentuale, nella difficoltà di reperire i profili richiesti dalle imprese, che si attesta al 45,6%. Questi dati emergono dal bollettino del Sistema informativo Excelsior, curato da Unioncamere insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato nell’ambito del Programma nazionale dedicato a giovani, donne e lavoro, cofinanziato dall’Unione Europea.

Previsioni per settore

Analizzando i diversi settori, il comparto primario prevede circa 44mila assunzioni nel mese di settembre, con una diminuzione marginale rispetto all’anno precedente, mentre nel trimestre settembre-novembre si stima un volume di poco inferiore a 114mila nuovi contratti.

L’industria nel suo insieme programma 147mila ingressi per settembre e circa 404mila nel trimestre, segnando un calo rispettivamente di 5mila e 14mila unità rispetto ai dati del 2024. Nel dettaglio, le aziende del settore manifatturiero cercano approssimativamente 91mila lavoratori a settembre e 251mila nel periodo settembre-novembre. Le imprese edili, invece, prevedono di inserire 56mila figure professionali nel singolo mese e 154mila nel trimestre.

Per quanto riguarda il settore dei servizi, le offerte di lavoro per settembre raggiungono le 377mila unità, mentre nei tre mesi si stima circa un milione di nuovi contratti, con una riduzione complessiva di 9mila e 16mila ingressi rispetto all’anno precedente.