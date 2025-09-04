Un allarme urgente e sottovoce, lontano dalle sparatorie e dalle stragi del passato. Questo il cuore del saggio “Immortali. Perché la mafia è tornata com’era prima di Giovanni Falcone” del giornalista e scrittore Attilio Bolzoni. Il libro, edito da Fuoriscena, è stato presentato in un evento speciale alle Notti di Cinema a Piazza Vittorio a Roma, in collaborazione con Piazza Vittorio APS, Esquilino Poesia e Libreria Rotondi.

L’autore, firma storica del giornalismo d’inchiesta antimafia, ha dialogato con i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, in un incontro moderato da Marco Gisotti. Bolzoni ha tracciato il profilo di una nuova criminalità organizzata: non più quella dei “padrini”, ma una “nuova borghesia mafiosa”. Incensurata, rispettabile, invisibile. Professionisti, imprenditori, burocrati. Questa è la mafia moderna che non ha bisogno di violenza per controllare i gangli vitali del potere.

Dal Libro al Cinema: Iddu – L’ultimo padrino

La presentazione del libro ha fatto da preludio alla proiezione del film “Iddu – L’ultimo padrino”, scritto e diretto proprio da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. L’opera cinematografica, proiettata alle ore 21.00, si intreccia con i temi del saggio di Bolzoni, esplorando l’ambiguità del potere e l’assuefazione collettiva al male. Attraverso il racconto di chi circonda il boss mafioso, il film crea un ponte tra realtà e mito, con una colonna sonora curata da Colapesce e ispirata alle musiche degli anni Settanta.

L’ingresso alla presentazione del libro è stato libero, mentre la proiezione del film ha avuto un costo di 3,50 euro. Un connubio culturale tra parola scritta e immagine che riflette la necessità di mantenere alta l’attenzione su una minaccia che, pur cambiando forma, non ha mai smesso di esistere.