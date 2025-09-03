Gli Stati Uniti ospitano 1.135 miliardari, un aumento di circa 927 unità rispetto al 2020, con un patrimonio complessivo stimato in 5.700 miliardi di dollari. Questa fotografia aggiornata della ricchezza delle grandi fortune americane è stata riportata dal Wall Street Journal, che si è basato sui dati forniti da Altrata.
La California detiene la più alta concentrazione di miliardari nel paese, con 255 residenti appartenenti a questa fascia di ricchezza estrema.
I primi 100 miliardari più ricchi degli Stati Uniti possiedono un patrimonio combinato di 3.860 miliardi di dollari, che rappresenta oltre la metà della ricchezza totale tra i miliardari del paese.
Particolarmente significativo è il dato relativo ai primi tre nella classifica, ossia Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, i cui patrimoni sommati raggiungono quella soglia di 1.000 miliardi di dollari.
Benchè l’immagine comune associ tra i miliardari statunitensi un forte legame con la Silicon Valley e il settore tecnologico, in realtà la maggior parte della ricchezza è stata generata al di fuori di questo ambito.
In particolare, circa 300 miliardari sono originari del comparto bancario e finanziario, mentre 75 provengono dal settore immobiliare, sottolineando così la diversificazione delle fonti di accumulo di ricchezza tra i più abbienti degli Stati Uniti.