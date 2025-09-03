Giovani Democratici di Viterbo hanno definito con durezza l’operato del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alla situazione di Gaza, affiggendo manifesti fuori dai portoni della Provincia e lungo il percorso della famosa Macchina di Santa Rosa, evento a cui il ministro parteciperà. Nelle scritte si legge un giudizio politico netto: “Tajani, ci fai schifo”, accusandolo di essere il peggior ministro degli Esteri per la sua gestione del conflitto.

Il manifesto ricorda che la Macchina di Santa Rosa è una imponente struttura alta circa 30 metri e pesante cinque tonnellate, trasportata ogni anno nella notte del 3 settembre dai Facchini di Santa Rosa per le vie del centro storico della città.

I giovani dem sostengono che, invece di condannare con fermezza il governo di Benjamin Netanyahu, Tajani esprime solo generici appelli alla pace e professa amicizia con Israele. Denunciano così il governo italiano per la mancanza di coraggio nel prendere delle posizioni concrete.

In particolare, chiedono una presa di posizione chiara che includa il riconoscimento dello Stato di Palestina, la condanna esplicita delle azioni del governo israeliano definito “genocida”, la sospensione di tutte le forniture di armi e l’attuazione di sanzioni contro Israele.

Alessandro Romoli, presidente della Provincia di Viterbo e membro di Forza Italia, ha espresso il suo disappunto riguardo all’iniziativa dei Giovani Democratici.

Alessandro Romoli ha dichiarato:

“Sono profondamente rattristato e rammaricato dall’iniziativa posta in essere dai Giovani Democratici; oltre a essere un atto politicamente scorretto e poco generoso, appare un’iniziativa intempestiva e fuori luogo che, rifuggendo da un approccio politico dialogante, vorrebbe…”

Purtroppo il suo intervento è rimasto incompleto nei documenti forniti, ma lascia intravedere una critica all’intenzione di attaccare pubblicamente una figura istituzionale in occasione di un evento pubblico di rilievo per la città.

Contesto e Implicazioni Politiche

L’iniziativa dei Giovani Democratici si inserisce in un contesto di crescente dibattito internazionale e nazionale sulle responsabilità dei governi nel conflitto israelo-palestinese. La richiesta di riconoscere lo Stato di Palestina riflette una posizione politica che trova sostegno in diverse aree della società civile e di parte del panorama politico italiano.

La postura di Antonio Tajani come ministro degli Esteri, invece, sembra tendere a mantenere un equilibrio diplomatico, limitandosi a pazienti appelli alla pace senza condanne dirette, filosofia che ha suscitato critiche non solo da parte dei Giovani Democratici ma anche di altri gruppi e cittadini.

Viterbo si trova infatti al centro di una tensione simbolica, dove le manifestazioni pubbliche connesse a tradizioni secolari si intrecciano con le attualità politiche e le prese di posizione sui conflitti internazionali.

Conclusioni

La vicenda mette in luce le difficoltà nel conciliare valori tradizionali, eventi culturali e prese di posizione politiche in un momento di forte tensione internazionale. La polemica sollevata dai Giovani Democratici, seppur dura e diretta, stimola un confronto sul ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e sull’urgenza di politiche estere più incisive e coerenti.

La reazione del presidente Romoli testimonia invece come esistano visioni divergenti anche all’interno dello stesso territorio, evidenziando l’importanza del dialogo politico e del rispetto reciproco negli spazi pubblici e istituzionali.

