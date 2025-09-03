Si apre stasera la terza edizione del Varzi Festival, manifestazione ideata e organizzata da ItaliaFestival, che fino a domenica 7 settembre animerà il borgo medievale con cinque giorni di eventi gratuiti. Al centro di questa edizione, il tema della voce in tutte le sue sfumature. Il sipario si alza nel suggestivo Parco di Villa Mangini alle 20.30 con un incontro che promette di essere tra i più attesi del Festival. Lo scrittore, giornalista e critico d’arte Fulvio Abbate salirà sul palco per intervistare l’artista contemporaneo Marco Lodola. Una conversazione che unisce due figure di spicco del panorama culturale italiano, con Abbate noto per la sua scrittura incisiva e nemica di ogni possibile ordinario e Lodola per le sue iconiche sculture luminose.

Due artisti anticonvenzionali

Fulvio Abbate, palermitano di nascita ma romano d’adozione, è uno scrittore, giornalista e critico d’arte la cui penna, o meglio, la cui voce, ha sempre cercato di dissezionare i miasmi della borghesia e dell’amichettismo (sua geniale intuizione, certificata da Treccani). Laureato in Filosofia, ha attraversato le redazioni di giornali storici, da “L’Ora” a “l’Unità”, per poi approdare a collaborazioni con testate come “Dagospia”. La sua prosa è un bisturi che incide sulla realtà, spoglia e disadorna, eppure capace di una sintassi elaborata, dove ogni frase è un’osservazione psicologica precisa. Abbate non si concede a facili lirismo o compiacimenti narrativi; la sua arte è un’indagine lucida e oggettiva, un’anatomia della società moderna. Dall’altro lato, Marco Lodola, pavese, è un artista che ha fatto della luce la sua cifra stilistica. Fondatore del “Nuovo Futurismo”, il suo lavoro è un’esaltazione della modernità, con sculture luminose in plexiglas che ritraggono icone pop e figure della vita quotidiana, come coppie in Vespa o Pin Up. Se Abbate svela il buio interiore con la parola, Lodola illumina il mondo con i suoi colori e le sue forme plastiche. Il suo lavoro si muove sul confine tra arte e industria, tra galleria e palcoscenico, avendo curato progetti per artisti di fama internazionale e realizzando scenografie per sfilate e produzioni televisive.