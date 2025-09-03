Lunedì l’assessore comunale Alberto Pedrotti ha affrontato il tema prima con la sua giunta e, in serata, con la commissione bilancio. Ieri mattina, martedì 2 settembre, ne ha discusso con le categorie economiche, che — come riassume lo stesso assessore — hanno sostanzialmente condiviso lo spirito del provvedimento. Fin dall’inizio dell’estate, infatti, la decisione dell’esecutivo guidato dal sindaco Franco Ianeselli di inserire nell’assestamento di bilancio un fondo dedicato ad aiutare imprese e negozi colpiti da furti e atti vandalici ha suscitato molto interesse nel mondo economico di Trento, provato da mesi difficili, con particolare attenzione ai tempi di attuazione della misura.

Il calendario delle azioni

Pedrotti ha presentato alle categorie il documento contenente i criteri fondamentali del bando per l’assegnazione dei contributi, definendo così il calendario operativo. Dopo i due incontri di lunedì e martedì, il 15 settembre la tematica sarà nuovamente discussa in commissione bilancio, con l’obiettivo di arrivare in Aula nelle sedute del 23 e 24 settembre. L’assessore garantisce che l’apertura per la presentazione delle domande è fissata per il 15 ottobre.

Il bando si estenderà anche ai mesi passati, prevedendo contributi a fondo perduto con l’obiettivo di coprire parzialmente le spese sostenute per il ripristino dei danni conseguenti a furti, anche solo tentati, e atti vandalici avvenuti sul territorio comunale dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2025.

Pedrotti ha spiegato che si tratta di una misura dal carattere sperimentale, la quale sarà integrata con il terzo bando Qualità promosso dalla Provincia. Mentre quest’ultimo si focalizza sulle misure preventive, come l’installazione di impianti di videosorveglianza, l’obiettivo del Comune è intervenire per sostenere imprese e associazioni che hanno già subito danni, aiutandoli a coprire le spese effettuate.

Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia mirata al mantenimento dell’attività commerciale e della cura del decoro urbano, ma anche a offrire un chiaro segnale di attenzione verso chi garantisce servizi fondamentali e presidi importanti per la comunità cittadina.

Le imprese e le associazioni locali svolgono un ruolo fondamentale nel tessuto economico e sociale dei cittadini, contribuendo con la loro presenza costante a vivacizzare la città e a diminuire la percezione di insicurezza.

Per sostenere queste realtà, l’amministrazione comunale ha stanziato un fondo di 200mila euro, di cui 170mila destinati alle imprese e 30mila alle associazioni. È prevista la possibilità di rimodulare le risorse tra le due categorie, in base alle richieste pervenute durante il corso dell’iniziativa.

Le imprese e le associazioni interessate potranno presentare domanda solo se il locale danneggiato si trova nel territorio comunale di Trento. Le spese ammissibili riguardano principalmente i danni materiali, come quelli subiti da vetrine, serrande, plateatici o porte d’ingresso, a condizione che tali danni non siano stati coperti o siano stati solo parzialmente risarciti da polizze assicurative.

Le domande potranno essere inviate in due periodi distinti: dal 15 ottobre al 15 novembre per i danni subiti nel primo semestre del 2025, e dal 15 novembre al 31 marzo 2026 per quelli registrati nel secondo semestre dello stesso anno.

Se la richiesta sarà accolta, l’operatore economico riceverà un contributo pari al 90% della spesa ammessa, fino a un massimo di 5mila euro per ogni domanda. Saranno consentite fino a due domande per ciascun locale, purché riferite a due eventi di danno distinti.