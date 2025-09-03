Swiss Life ha aperto il 2025 con risultati positivi, registrando una crescita dell’utile operativo nel primo semestre e segnando un inizio di successo per il nuovo programma strategico “Swiss Life 2027“. La compagnia assicurativa svizzera ha comunicato oggi un utile operativo pari a 903 milioni di franchi, in aumento del 3% a valuta locale rispetto ai 883 milioni del primo semestre 2024. Nonostante un incremento degli oneri fiscali, che ha ridotto l’utile netto a 602 milioni di franchi (rispetto ai 632 milioni del 2024), la performance complessiva mostra una solida base di crescita.

Il successo di Swiss Life si fonda su un incremento dei premi incassati, saliti del 5% in valuta locale a 12,1 miliardi di franchi, con tutti i rami assicurativi in espansione. Anche le attività che generano commissioni hanno mostrato un buon andamento, con proventi totali in crescita del 2% a 1,27 miliardi di franchi. A spingere questa crescita sono stati in particolare Swiss Life Asset Managers e i canali di consulenza interna.

Crescita a tutto tondo: dalla Svizzera alla Germania

L’analisi per mercato geografico conferma la solidità della compagnia. In Svizzera, i premi incassati sono cresciuti del 4% a 6,30 miliardi di franchi, con un aumento del risultato di settore del 4% a 458 milioni. In Francia, la crescita è ancora più marcata, con un incremento dei premi del 7% a 4,03 miliardi di euro, grazie a una forte quota di soluzioni vincolate a partecipazioni (65%). Questo ha portato a un aumento del risultato da tasse e commissioni del 4%. Anche in Germania, i premi sono saliti del 3% a 758 milioni di euro, sostenuti da una maggiore produttività dei canali di consulenza. L’unità di mercato International ha registrato un aumento dei premi del 7% a 1,40 miliardi di euro.

Solvibilità e afflussi record per Swiss Life Asset Managers

Un dato di particolare rilievo riguarda l’afflusso di nuovi capitali netti nel settore TPAM (Third Party Asset Management), gestito da Swiss Life Asset Managers. L’incremento è stato notevole, passando da 1,2 miliardi di franchi nel primo semestre 2024 a 13,2 miliardi di franchi nel 2025, trainato da investimenti in titoli e immobili. Le attività in gestione sono salite a 138 miliardi di franchi al 30 giugno 2025.

La solvibilità del gruppo rimane robusta, con un quoziente SST (Swiss Solvency Test) che si attesta al 205%, ben al di sopra dell’obiettivo strategico fissato tra il 140% e il 190%.

Le parole del CEO e gli obiettivi futuri

Matthias Aellig, Group CEO di Swiss Life, ha commentato i risultati con soddisfazione: “Sono soddisfatto della performance operativa del primo semestre 2025. Abbiamo continuato a crescere sia nella nostra attività assicurativa che nelle nostre operazioni che generano tasse e commissioni e abbiamo ottenuto un utile operativo più elevato. Inoltre, abbiamo incrementato notevolmente l’afflusso di nuovi capitali netti negli affari TPAM, mantenendo solida la nostra solvibilità. Questi risultati segnano un inizio di successo per il programma aziendale “Swiss Life 2027” e mostrano che siamo sulla buona rotta”.

Gli obiettivi del piano “Swiss Life 2027” sono ambiziosi: aumentare l’utile da tasse e commissioni a oltre 1 miliardo di franchi, raggiungere un rendimento del patrimonio netto tra il 17% e il 19% e incrementare il trasferimento cumulato di disponibilità liquide alla holding a 3,6-3,8 miliardi di franchi entro il 2027.