Laboratorio Farmaceutico SIT (SIT) annuncia un’importante acquisizione che rafforza la sua posizione sul mercato farmaceutico internazionale. L’azienda ha acquisito da Therabel Lucien Pharma Sas il prodotto farmaceutico Derinox, un farmaco decongestionante per uso topico di comprovato successo. L’operazione permetterà a SIT di espandere il proprio portafoglio prodotti, in particolare in Francia, consolidando il suo ruolo come partner di riferimento per le acquisizioni di farmaci di marca consolidati.

Derinox: un farmaco consolidato per la rinite

Derinox è un farmaco indicato per il trattamento sintomatico locale e a breve termine di condizioni congestizie e infiammatorie durante la rinite acuta, ed è destinato all’uso da parte di adulti e adolescenti con età superiore ai 15 anni. Con questa mossa strategica, SIT punta a potenziare la sua presenza in un segmento di mercato chiave, offrendo una soluzione affidabile e di alta qualità a pazienti e operatori sanitari.

SIT prosegue il suo percorso di crescita e innovazione

L’acquisizione di Derinox rientra nella strategia di crescita e sviluppo di Laboratorio Farmaceutico SIT. L’azienda continua a rafforzare la propria proposta e a espandere la sua presenza nei mercati internazionali, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del settore sanitario. “La SIT prosegue nel proprio percorso di innovazione e sviluppo, rafforzando la propria proposta e presenza nei mercati internazionali per rispondere alle esigenze di pazienti e operatori sanitari con soluzioni affidabili e di alta qualità”, si legge nella nota aziendale.

Il ruolo dei consulenti legali

L’operazione è stata seguita dal team di m&a e life sciences dello Studio De Berti Jacchia. Il partner Pietro Meda ha coordinato i profili legali, affiancato dal partner Claudio Corba Colombo, con il supporto delle senior associate Benedetta Mazzotti e Francesca Zironi. Gli aspetti di proprietà intellettuale sono stati curati dal partner Andrea Terragni, con la senior associate Laura Bussoli, mentre i profili bancari sono stati gestiti dal partner Giuseppe Cristiano.