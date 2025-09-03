Nicola Fratoianni, leader di Avs, ha espresso un netto rifiuto all’ipotesi che Nichi Vendola rinunci alla propria candidatura alla presidenza della Regione Puglia, una proposta avanzata da Antonio Decaro, già indicato come candidato governatore del centrosinistra e ex sindaco di Bari.

Fratoianni ha commentato questa situazione nel corso di un intervento alla festa dell’Alleanza tenutasi a Roma, sottolineando che «è incomprensibile e impraticabile far passare la candidatura alla presidenza regionale attraverso il passo indietro di Vendola».

Riferendosi a Decaro, Fratoianni ha dichiarato:

«Decaro è il candidato presidente che ha ottenuto la fiducia di tutte le forze politiche fin dall’inizio. Non vedo alcuna ragione politica che giustifichi un suo rinuncia.»

Ha poi aggiunto con fermezza:

«Non esiste alcuna motivazione valida. Pertanto, Avs conferma la propria scelta di candidare Nichi Vendola, un alleato prezioso che apporta un contributo straordinario.»

Il contesto politico nella Regione Puglia

La vicenda nasce nel contesto delle prossime elezioni regionali in Puglia, caratterizzate da una forte competizione interna tra le forze del centrosinistra. Antonio Decaro si è imposto come candidato governatore, raccogliendo il sostegno dopo la rinuncia di Michele Emiliano. Tuttavia, la richiesta di un passo indietro da parte di Vendola rappresenta un momento di tensione all’interno della coalizione.

La candidatura di Vendola, politico storico e figura di rilievo nel panorama pugliese, è ritenuta da Avs fondamentale non solo per la sua esperienza, ma anche per il valore politico e simbolico che porta nella coalizione.

Le implicazioni per il centrosinistra

L’area politica di centrosinistra sta tentando di mantenere un equilibrio delicato tra le diverse anime rappresentate dai vari candidati. La posizione di Avs, infatti, riflette la volontà di non rinunciare a figure considerate strategiche per la riuscita della coalizione. Lo scontro interno evidenzia le difficoltà nel ricompattare un fronte unito soprattutto in vista delle tornate elettorali regionali.

A livello istituzionale, la definizione dei candidati è un passaggio cruciale per costruire un progetto di governo regionale che possa rispondere efficacemente alle esigenze del territorio pugliese, valorizzando competenze diverse e cercando di conciliari istanze divergenti.